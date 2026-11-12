Великобритания санкционира и десетия руски петролен гигант

Великобритания наложи санкции на руския петролен производител „Славнефт“ и заяви, че с този ход е станала първата държава, насочила наказателни мерки срещу всичките десет най-големи петролни компании в Русия. Новият пакет обхваща още енергийни дружества, кораби от т.нар. сенчест флот, големи въгледобивни компании и арктическия проект „Восток ойл“ на „Роснефт“.

Мерките са обявени в деня на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин, където британският премиер Анди Бърнам трябва да разговаря с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски за войната в Украйна, мирните преговори и запазването на натиска върху Москва.

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Какво включва пакетът

„Великобритания обяви мащабен пакет от санкции, за да засили натиска върху приходите на Русия от петрол и да придвижи края на ненужната война на Кремъл“, заяви Анди Бърнам.

В актуализирания британски санкционен списък са добавени 20 нови позиции и е направена една промяна. По данни на британското правителство новите мерки включват 11 компании и 9 кораба. За „Славнефт“ са наложени замразяване на активи, ограничения върху доверителни услуги, забрана за заемане на ръководни позиции и транспортни ограничения.

Сред санкционираните плавателни съдове има танкери за петрол и кораби за втечнен природен газ. Ограниченията забраняват на тези кораби да бъдат наемани или управлявани, да получават достъп до британски пристанища и да им бъдат предоставяни редица технически, финансови, брокерски и други услуги.

Британските власти посочват, че целта е да бъде обхваната почти цялата верига, чрез която Русия реализира приходи от енергетиката – от добива и търговията до доставките и морския транспорт. В пакета са включени и компании от руския въгледобивен сектор.

Последният голям производител

„Славнефт“ е последната от десетте най-големи руски петролни компании, която Великобритания добавя към санкционния си режим. Преди това британските мерки обхванаха големи дружества като „Роснефт“, „Лукойл“ и „Транснефт“. Според „Ройтерс“ включването на „Славнефт“ означава, че всички десет водещи производители вече са обект на британски санкции.

Бърнам заяви, че Великобритания и партньорите ѝ трябва да съчетаят дипломатическите усилия с продължаващ икономически натиск. По думите му напредъкът в преговорите не трябва да води до отслабване на мерките срещу Русия.

Източници: marketscreener.com