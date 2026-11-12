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Путин отхвърли чужди войски в Украйна и потвърди руските претенции
  Тема: Украйна

Путин отхвърли чужди войски в Украйна и потвърди руските претенции

12 Ноември, 2026 18:35 727 49

  • владимир путин-
  • войната в украйна-
  • чужди войски-
  • териториални претенции-
  • мирни преговори

Руският президент определи евентуалното разполагане на европейски сили като заплаха и заяви, че Москва не отстъпва от териториалните си искания

Путин отхвърли чужди войски в Украйна и потвърди руските претенции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин отхвърли възможността чужди войски да бъдат разположени в Украйна след евентуално прекратяване на огъня и потвърди претенциите на Москва към четири украински области. Руският президент направи изявлението по време на среща в Кремъл със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

„Присъствието на всякакви чужди войски на украинска територия е абсолютно неприемливо за нас, защото смятаме, че това застрашава сигурността на Руската федерация“, заяви Путин, цитиран от „Интерфакс“.

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Според руския президент европейски войски, изпратени в Украйна след сключването на мир, биха се превърнали в законна цел за руската армия. „Това означава, че войната ще се възобнови незабавно“, каза Путин. Той определи подобно присъствие и като продължение на конфликта, а не като гаранция за траен мир.

Москва не отстъпва от териториалните си искания

Путин заяви, че Русия и Украйна имат различно разбиране за въпроса с териториите. Той отхвърли идеята за „сиви зони“ и каза, че за Москва трябва да има само една ясна линия – държавната граница.

В публикация на Асошиейтед прес се посочва, че руският президент е представил като бъдеща граница с Украйна територията на четирите украински области, които Русия обяви за анексирани през 2022 г. Москва претендира за Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, въпреки че руските сили не контролират изцяло нито една от тях.

Украинската страна отхвърля руските анексии. Володимир Зеленски заяви, че Киев няма да предаде окупираните територии в замяна на мир.

След преговорите в Абу Даби

Срещата в Кремъл се състоя след двудневни разговори между руски и украински делегации в Абу Даби. По данни на Асошиейтед прес преговорите не са довели до основен пробив, но са завършили с договореност за мащабна размяна на военнопленници. Точният брой на участниците в размяната все още не е обявен.

Вашингтон и Киев настояват Европа да бъде включена по-активно в бъдещите разговори за мир и сигурност. Москва обаче не желае европейските държави да участват пряко в преговорите, като ги обвинява, че подкрепят украинските военни усилия.

След срещата с Путин Уиткоф и Къшнър отпътуваха за Дъблин, където трябваше да разговарят със Зеленски. Разминаването по въпроса за чуждите войски и териториалните претенции остава сред основните пречки пред постигането на споразумение.

Източници: apnews.com, interfax.ru


Русия
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