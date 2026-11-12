Уиткоф и Къшнър отиват при Зеленски след срещата с Путин

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин, след като разговаряха с руския президент Владимир Путин в Москва. Срещата с Путин е била посветена на последния кръг от преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

„Мисля, че беше постигнат напредък. Мисля, че той беше постигнат по-рано днес“, е заявил Уиткоф пред CNN на летище „Внуково“ в Москва. По думите му страните са успели да възобновят тристранния формат и са определили дата за нова среща.

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„Това е, което президентът Тръмп иска да види“, е казал Уиткоф.

Той е потвърдил, че в следващите разговори ще участват и европейски представители. „Те са наши партньори и е важно да бъдат включени“, е заявил американският пратеник.

Разговорите в Абу Даби не доведоха до пробив

Срещата в Москва последва два дни преговори между руски, украински и американски представители в столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби. Това е първият подобен формат от февруари насам. Киев съобщи за напредък по някои въпроси, но разговорите приключиха без ясно решение.

Къшнър е определил разговорите с Путин като подробни и всеобхватни. Според него те могат да послужат като основа за следващите многостранни обсъждания. Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп, участва в дипломатическата мисия, макар да няма официална длъжност в администрацията.

По време на срещата Путин е заявил, че Русия не се е противопоставяла на диалог с Европа. „Искам този мир да бъде вечен, завинаги“, е казал руският президент.

Москва обаче досега е проявявала резерви към прякото участие на европейски държави в преговорите. Руският външен министър Сергей Лавров е определил присъствието на европейски представители в Абу Даби като подход, който не дава добри перспективи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е заявил, че в Абу Даби не са били планирани и не са се състояли контакти между руската страна и представители на Европейския съюз.

Дипломация на фона на нови атаки

Зеленски участва в срещата на Европейската политическа общност в Дъблин, където са обсъдени разговорите в Абу Даби и възможността за нови санкции срещу Русия. Очаква се той да бъде информиран от Уиткоф и Къшнър за разговорите с Путин и за предложенията, обсъждани в Москва.

Паралелно с дипломатическите усилия Украйна съобщи за нови руски удари. Украинските военновъздушни сили са посочили, че през нощта срещу четвъртък Русия е изстреляла балистична ракета и дронове. При атака с дронове срещу Киев е загинал най-малко един човек, а няколко са били ранени.

Зеленски съобщи и за нови проблеми със Старшийлд - военната версия на сателитната услуга Старлинк, използвана от украинските сили. По думите му през последните дни е имало „значителни прекъсвания“, които са затруднили свалянето на руски реактивни дронове.

„Това не са случайни грешки, а системни ограничения на скоростта“, е заявил Зеленски. По думите му те улесняват руските атаки и водят до по-точни удари срещу Украйна.

Следващият кръг от преговори трябва да включва Съединените щати, Русия, Украйна и европейски представители, но конкретната дата и мястото му все още не са обявени.

Източници: edition.cnn.com