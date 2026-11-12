ЕК подготвя финансиране за Украйна и 22-и пакет санкции срещу Москва

Европейската комисия ще представи предложение за покриване на финансовите нужди на Украйна през 2027 г., както и 22-рия пакет санкции срещу Русия преди заседанието на Европейския съвет на 26 и 27 ноември. Това обяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен в Дъблин, където се провежда среща на Европейската политическа общност.

„Подготвяме 22-ри пакет санкции. Като Комисия подготвяме и предложение как да покрием финансовите нужди на Украйна за 2027 г.“, заяви фон дер Лайен.

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Недостигът за Украйна е около 70 милиарда евро

На предстоящото заседание на Европейския съвет лидерите ще обсъдят спешните финансови нужди на Украйна за следващата година въз основа на предложението на Комисията. По данни на European Pravda недостигът във финансирането на Украйна за 2027 г. е около 70 милиарда евро, като Европейският съюз обсъжда вариант да осигури приблизително 45 милиарда евро.

Въпросът е част от по-широките преговори за финансовата рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че специалната среща в Брюксел на 26 и 27 ноември ще бъде посветена както на следващия дългосрочен бюджет на съюза, така и на финансовите потребности на Украйна.

Все още няма подробности за санкциите

Фон дер Лайен потвърди, че 22-рият санкционен пакет ще бъде готов навреме за срещата на европейските лидери. Към момента обаче не са обявени нито окончателният му обхват, нито конкретните руски компании, сектори или лица, които ще бъдат засегнати.

По-рано Европейската комисия и дипломатическата служба на ЕС започнаха подготовката на новите ограничения. Според European Pravda отделно се подготвят допълнителни санкционни списъци срещу руски предприятия от нефтопреработването и структури, свързани с т.нар. сенчест флот, но това не представлява окончателен списък на мерките в 22-рия пакет.

На срещата в Дъблин европейските лидери обсъждат и продължаването на подкрепата за Украйна в условията на войната. Следващото ключово решение се очаква на заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 26 и 27 ноември.

Източници: eurointegration.com.ua, apnews.com