Руски ракети удариха обект на "Нафтогаз" в Черниговска област

Две ракети са поразили нефтогазов обект на групата „Нафтогаз“ в Черниговска област. При удара са повредени технологично оборудване и производствени съоръжения, съобщи изпълняващият длъжността председател на управителния съвет на компанията Сергей Федоренко.

По думите му служителите са се намирали в укритие по време на атаката и няма пострадали. Размерът на щетите все още не е установен.

„Когато ситуацията със сигурността позволи, ще бъде извършена оценка на последиците“, заяви Сергей Федоренко.

Той определи нападението като поредна целенасочена атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна в навечерието на зимата.

Над 250 атаки срещу обекти на „Нафтогаз“

Атаката в Черниговска област последва удар с реактивни дронове по обект на „Нафтогаз“ в Днепропетровска област през нощта на 11 ноември. И при този случай целта е била част от енергийната инфраструктура на групата.

От началото на 2026 г. обектите на „Нафтогаз“ са били атакувани повече от 250 пъти. Компанията не посочва общия размер на нанесените щети, а оценката на последиците от последния удар ще започне след осигуряване на безопасен достъп до съоръжението.

Осигуряване на газови доставки

На фона на продължаващите атаки „Нафтогаз“ е подписал грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие на стойност 23 млн. евро. Средствата са предназначени за закупуване на допълнителни количества природен газ.

Финансирането е подкрепено от правителството на Нидерландия. То е част от мерките за осигуряване на газови доставки през зимния сезон, докато украинската енергийна инфраструктура остава подложена на ракетни и безпилотни атаки.

Източници: epravda.com.ua