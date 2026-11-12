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Руски ракети удариха обект на "Нафтогаз" в Черниговска област
  Тема: Украйна

Руски ракети удариха обект на "Нафтогаз" в Черниговска област

12 Ноември, 2026 19:00 450 21

  • украйна-
  • черниговска област-
  • нафтогаз-
  • енергийна инфраструктура-
  • ракетна атака

Повредени са технологично оборудване и производствени съоръжения. Няма пострадали служители

Руски ракети удариха обект на "Нафтогаз" в Черниговска област - 1
Снимка: Нафтогаз
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две ракети са поразили нефтогазов обект на групата „Нафтогаз“ в Черниговска област. При удара са повредени технологично оборудване и производствени съоръжения, съобщи изпълняващият длъжността председател на управителния съвет на компанията Сергей Федоренко.

По думите му служителите са се намирали в укритие по време на атаката и няма пострадали. Размерът на щетите все още не е установен.

„Когато ситуацията със сигурността позволи, ще бъде извършена оценка на последиците“, заяви Сергей Федоренко.

Той определи нападението като поредна целенасочена атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна в навечерието на зимата.

Над 250 атаки срещу обекти на „Нафтогаз“

Атаката в Черниговска област последва удар с реактивни дронове по обект на „Нафтогаз“ в Днепропетровска област през нощта на 11 ноември. И при този случай целта е била част от енергийната инфраструктура на групата.

От началото на 2026 г. обектите на „Нафтогаз“ са били атакувани повече от 250 пъти. Компанията не посочва общия размер на нанесените щети, а оценката на последиците от последния удар ще започне след осигуряване на безопасен достъп до съоръжението.

Осигуряване на газови доставки

На фона на продължаващите атаки „Нафтогаз“ е подписал грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие на стойност 23 млн. евро. Средствата са предназначени за закупуване на допълнителни количества природен газ.

Финансирането е подкрепено от правителството на Нидерландия. То е част от мерките за осигуряване на газови доставки през зимния сезон, докато украинската енергийна инфраструктура остава подложена на ракетни и безпилотни атаки.

Източници: epravda.com.ua


Украйна
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