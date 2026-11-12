ЕК поиска спешно възстановяване на Starshield в Украйна

Европейската комисия призова американската компания SpaceX спешно да възстанови сателитните услуги Starshield в Украйна след нови съобщения за прекъсвания, които според украинските власти затрудняват действията на армията срещу руските атаки.

„Това не е първият път, в който Украйна се сблъсква с прекъсвания на Starshield. Тези съобщения са дълбоко тревожни и, ако бъдат потвърдени, са неприемливи“, заяви говорителят на Европейската комисия Томас Рение.

Той подчерта, че SpaceX трябва да прилага последователен подход при предоставянето на услугите си на Украйна. „Услугите Starshield трябва да бъдат възстановени спешно, за да може Украйна да поддържа връзката със своите военнослужещи, да защитава гражданите си и да отбранява територията си“, каза Рение.

Проблемите засягат фронта и дроновете-прехващачи

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че военни подразделения са регистрирали значителни нарушения в работата на Starshield в продължение на няколко дни. По думите му проблемите са установени по цялата фронтова линия, както и във временно окупираните части на Украйна.

Зеленски заяви, че ограниченията пряко засягат способността на украинските сили да прехващат руски реактивни дронове, изстрелвани от окупираните територии. Сателитната система се използва и от дронове-прехващачи, които участват в противовъздушната отбрана.

Украинският генерален щаб потвърди пред Интерфакс-Украйна, че нарушенията намаляват възможностите на противовъздушната отбрана да противодейства на реактивни дронове и други заплахи. Според щаба това може да ограничи способността на украинските сили да защитават живота на цивилните и критичната инфраструктура.

Нова серия ограничения след възстановяването през октомври

Новите сигнали идват по-малко от три седмици след като Украйна обяви, че работата на Starlink и Starshield е възстановена до скоростите отпреди предишните ограничения. На 24 октомври украинското министерство на отбраната съобщи, че наблюдава възстановяване на работата на системите, използвани за комуникации, логистика и операции с дронове.

През октомври украински представители съобщиха за ограничения, при които терминали, използвани от движещи се дронове и превозни средства, губят връзка при по-висока скорост. Тогава американски представители и SpaceX не поеха публично отговорност за конкретните ограничения, а причините останаха предмет на спорове.

Европейската комисия вече обсъжда с Киев включването на Украйна в европейската система GOVSATCOM, която обединява сателитни ресурси на държавите членки. Очаква се през 2027 г. към системата да бъде добавен и търговски капацитет, но тя все още не е представена като пряк заместител на Starshield.

Източници: theguardian.com, en.interfax.com.ua, euronews.com