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Украйна: Ограниченията за Starlink отново пречат на дроновете
  Тема: Украйна

Украйна: Ограниченията за Starlink отново пречат на дроновете

12 Ноември, 2026 19:40 342 29

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Киев съобщи за системни смущения в Starshield по цялата фронтова линия. Това стана, докато американски пратеници разговаряха с Владимир Путин в Москва

Украйна: Ограниченията за Starlink отново пречат на дроновете - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна отново съобщи за ограничения в работата на Starshield – военната версия на сателитната комуникационна система Starlink на SpaceX. Президентът Володимир Зеленски заяви, че украински подразделения регистрират значителни смущения от няколко дни по цялата фронтова линия и във временно окупираните от Русия части на страната.

По думите му става дума не за случайни технически грешки, а за системно ограничаване на скоростта. „Това означава сериозно усложняване на прехващането на руски реактивни дронове“, написа Зеленски. Той добави, че вече има удари, които са достигнали целите си, защото украинските системи не са могли да развият необходимата скорост и да реагират навреме.

Според данни, цитирани от Axios, ограничението достига 161 километра в час. Украински представител е заявил, че през първия ден ограниченията са били около 10%, през втория – 50%, а на третия ден всички мисии са се проваляли заради тях. Украинският шарже д’афер в САЩ Денис Сиеник каза, че Starshield прекъсва работа, когато дроновете надхвърлят 100 мили в час.

SpaceX отхвърля твърденията за ново ограничаване

SpaceX е заявила пред Axios, че твърденията са неверни и че няма промяна в работата на системата. От компанията и от Пентагона не са дали публично допълнителни обяснения за разминаването между украинските наблюдения и американската позиция.

Украйна вече се сблъска с подобен проблем през октомври. Тогава ограниченията прекъснаха връзката на терминали, монтирани на дронове и друга техника, която се движи с над около 160 километра в час. Киев съобщи на 24 октомври, че достъпът до Starlink и Starshield е възстановен при скорости над 400 километра в час.

Смущенията съвпаднаха с разговорите за Украйна

Новите ограничения бяха съобщени, докато американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва за среща с руския президент Владимир Путин. След разговорите те трябваше да отпътуват за Дъблин, където да се срещнат със Зеленски.

Според Асошиейтед прес основна тема на разговорите в Москва е била възможността европейски представители да се включат в преговорите за прекратяване на войната. Путин е заявил, че евентуално разполагане на европейски войски в Украйна след прекратяване на огъня би било „абсолютно неприемливо“ за Русия и би довело до възобновяване на бойните действия.

Новите смущения идват ден след края на двудневните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби, които не доведоха до пробив по основните спорни въпроси. Киев остава силно зависим от американските сателитни комуникации за бойното управление, логистиката, разузнавателните дронове и противодействието на руските въздушни атаки.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, axios.com


Украйна
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