Иран съобщи за взривове на четири танкера в Ормузкия проток

Четири петролни танкера са били засегнати от експлозии в Ормузкия проток, съобщи иранската армия. Според Техеран корабите са пренебрегнали предупрежденията и са навлезли в зони, определени като ограничени.

Военноморските сили на Ислямската революционна гвардия заявиха, че два супертанкера са били извадени от движение след мощни експлозии в сряда вечерта. Иранските държавни медии съобщиха, че корабите са се взривили след удар в морски мини.

„Двата танкера пренебрегнаха многократните предупреждения за неразрешения и опасен южен маршрут“, се посочва в съобщението на военноморските сили на Революционната гвардия.

По-късно иранската армия съобщи за още два танкера, които са ударили мини в източната част на протока в четвъртък следобед. Според държавната телевизия корабите са изключили радарните си системи, навлезли са в ограничена зона и са се запалили.

Иранските власти не посочиха имената на танкерите, знамената им, операторите или броя на членовете на екипажите. Ройтерс съобщи, че не е успял да потвърди независимо иранската версия за причините за експлозиите.

Отделен инцидент край Рас ал Хайма

Британската агенция за морски търговски операции съобщи за отделен инцидент с танкер, който е бил ударен от неизвестен снаряд на около 14 морски мили северозападно от Рас ал Хайма. В резултат е избухнал пожар в машинното отделение, а екипажът е бил евакуиран.

Пожарогасителните действия са продължили, като към съобщението не е имало данни за жертви. Не е установено дали този случай е свързан с четирите танкера, за които съобщи Иран.

Инцидентите се случват на фона на поредица от атаки и пожари по търговски кораби в района. Според данни на Вашингтонския институт за близкоизточна политика най-малко 10 кораба са били засегнати през първите 10 дни на ноември, след като през октомври са били отчетени 37 атаки.

Отговорността за отделния удар край Рас ал Хайма не е установена. Засега няма независимо потвърждение нито на твърдението, че четирите танкера са ударили мини, нито на информацията за мащаба на щетите по корабите.

Източници: streetinsider.com, apnews.com