Путин и Тръмп ще продължат преговорите за Украйна на АТИС

Владимир Путин и Доналд Тръмп ще продължат разговорите за уреждане на конфликта в Украйна по време на планирана двустранна среща на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай. Това съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

Форумът ще се проведе на 18 и 19 ноември в Шънджън. По-рано Кремъл съобщи, че се обсъжда и възможна тристранна среща между Путин, Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, но тя все още не е окончателно потвърдена.

Още новини от Украйна

Разговорът с Уиткоф и Къшнър

Изявлението на Ушаков последва срещата на Путин със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, състояла се в Кремъл на 12 ноември. Разговорът е продължил около два часа. Ушаков го определи като „съдържателен, конструктивен и полезен“.

Според руския представител американските преговарящи са подкрепили предложението на Путин за хуманитарна мисия в Константиновка. Русия е готова незабавно да започне разминиране в района, за да бъде изпълнена инициативата. Твърдението за подкрепата на американската страна е на Ушаков и не е придружено от отделно публично изявление на Уиткоф или Къшнър.

Москва е готова да започне веднага разговори със САЩ по предложения за европейската сигурност. Ушаков заяви, че Русия има нови идеи по темата. Той обаче определи плановете за изпращане на европейски контингент в Украйна като „рецепта за безкрайна война“.

Размяната на военнопленници

Параметрите на мащабна размяна на военнопленници също са били обсъждани. Русия и Украйна постигнаха принципно съгласие за такава размяна по време на американски посреднически разговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември, но точният брой на освободените все още не е обявен.

Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че разговорите в Абу Даби не са довели до голям пробив по основните спорни въпроси. Сред тях остават териториите, окупирани от Русия, бъдещите гаранции за сигурност и ролята на европейските държави в евентуално мирно споразумение.

След срещата си с Путин Уиткоф и Къшнър отпътуваха за Дъблин, където трябва да разговарят с украинския президент Володимир Зеленски. Следващият възможен политически етап са разговорите между Путин и Тръмп в Шънджън, ако планираната среща бъде потвърдена по официален ред.

Източници: apnews.com, tass.com