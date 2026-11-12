Алиев и Пашинян обсъдиха мира и транспорта в Дъблин

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев и премиерът на Армения Никол Пашинян са обсъдили мирния процес, мерките за изграждане на доверие и развитието на транспортните и търговските връзки между двете страни. Срещата се е състояла в Дъблин в рамките на деветия форум на Европейската политическа общност, съобщи азербайджанската държавна информационна агенция AZERTAC.

Разговорите са били насочени към практическите стъпки за укрепване на мира между Баку и Ереван. Алиев и Пашинян са обсъдили изпълнението на договореностите, постигнати на мирната среща във Вашингтон на 8 август 2025 г., както и последвалата съвместна декларация. В дневния ред са били включени още делимитацията на държавната граница и продължаването на двустранния диалог.

Транспортът и търговията са сред основните теми

Специално внимание е отделено на транспортната и транзитната свързаност. Двамата лидери са разгледали напредъка по проекта „Тръмп роут за международен мир и просперитет“ (TRIPP), включително планирането на железопътните и пътните му компоненти. Обсъдени са и перспективите за транзит по маршрута.

Като положително развитие е отчетен превозът на товари към и от Армения през азербайджанска територия. От ноември 2025 г. по това направление са транспортирани общо 105 000 тона товари, съобщи Report.az. Лидерите са разговаряли и за по-нататъшното развитие на икономическите и търговските отношения, включително за бъдещото свързване на електропреносните мрежи на двете държави.

В разговора са били включени още въпросите за околната среда и трансграничните води. Алиев и Пашинян са приветствали създаването на работни групи, които да се занимават с управлението на трансграничните реки.

„Европейската политическа общност позволява на европейските лидери да се съберат, за да насърчават сигурността, стабилността и просперитета на нашия континент“, е заявил ирландският премиер Михол Мартин при откриването на срещата.

Двамата лидери са потвърдили значението на запазването на положителната динамика в мирния процес и на продължаването на диалога за укрепване на мира, стабилността и просперитета в Южния Кавказ.

Източници: azertag.az, report.az, armenpress.am