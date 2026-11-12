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Уиткоф: Всеки спасен живот в Украйна е важен
  Тема: Украйна

Уиткоф: Всеки спасен живот в Украйна е важен

12 Ноември, 2026 19:59, обновена 12 Ноември, 2026 20:02 234 53

  • стив уиткоф-
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  • владимир путин-
  • обмен на пленници-
  • мирни преговори

Специалният пратеник на Доналд Тръмп заяви, че хуманитарният аспект трябва да бъде водещ в усилията за прекратяване на конфликта

Уиткоф: Всеки спасен живот в Украйна е важен - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всеки спасен човешки живот е важен, а хуманитарният аспект трябва да заема централно място в усилията за прекратяване на конфликта в Украйна. Това заяви специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф в интервю за програмата „Вести“ след срещата си с руския президент Владимир Путин.

„Всеки спасен живот е много важен. Именно затова хуманитарната страна има толкова голямо значение. Този конфликт трябва да бъде прекратен“, каза Уиткоф.

По думите му по време на разговорите са обсъдени конкретни хуманитарни въпроси, включително предстоящ обмен на военнопленници. Уиткоф заяви, че Русия и Украйна са се съгласили на най-големия досега обмен и че той ще бъде извършен в близко бъдеще. Той добави, че за други хуманитарни договорености може да бъде съобщено допълнително.

Срещата с Путин последва разговорите в Абу Даби

Разговорът между Путин, Уиткоф и Джаред Къшнър се състоя в Москва на 12 ноември, ден след приключването на двудневните преговори между представители на Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. В тях са били разглеждани въпроси, свързани с деескалацията, хуманитарните действия, следвоенните гаранции за сигурност и следващите стъпки към мир.

Уиткоф заяви, че американската страна прави необходимото за приключване на конфликта. Според него позицията на президента Тръмп остава насочена към възможно най-бързото прекратяване на бойните действия.

„Президентът Тръмп смята, че е много важно този конфликт да бъде приключен възможно най-скоро. Ние от своя страна правим всичко необходимо това да се случи“, каза Уиткоф по време на срещата с Путин.

Предстоят разговори със Зеленски

След Москва Уиткоф и Къшнър се очаква да продължат дипломатическите контакти с разговори с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин. Американските представители трябва да предадат информация за проведените разговори с руската страна и да обсъдят възможните следващи стъпки.

Към момента не е обявено окончателно мирно споразумение. Териториалните въпроси, гаранциите за сигурност и механизмът за трайно прекратяване на бойните действия остават сред основните теми в усилията за уреждане на конфликта.

Източници: interfax.ru, apnews.com, m.5-tv.ru


Украйна
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