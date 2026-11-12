Макрон: Без Европа няма подкрепа за Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви в Дъблин, че без европейските държави няма подкрепа за Украйна и че САЩ вече не оказват такава подкрепа. Изявлението му е направено пред журналисти преди срещата на върха на Европейската политическа общност.

„Важно е какво правим с Украйна и ясно да продължим да я подкрепяме. Без европейците няма подкрепа за Украйна. Нека бъдем честни“, каза Макрон, цитиран от Irish Examiner. По думите му държавите от „Коалицията на желаещите“, представени на срещата, осигуряват около 80-90% от нейния принос.

Още новини от Украйна

Така формулирано, изявлението на Макрон противоречи на твърдението, че американската подкрепа за Украйна не е спирала. Френският президент посочи именно липсата на американска подкрепа и призова европейските държави да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента.

Зеленски поиска постоянно място за Европа в преговорите

В Дъблин се събраха лидери от над 40 европейски държави, а сигурността на Европа и войната в Украйна бяха сред водещите теми. Срещата се проведе на фона на подкрепяни от САЩ дипломатически усилия за възобновяване на преговорите между Киев и Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски призова Европа да получи постоянно място на масата за преговори. Той заяви, че европейските държави вече са включени в дипломатическите усилия, но все още не участват пряко във всички разговори с руската страна.

„Трябва да гарантираме, че Европа ще стане постоянна част от тези преговори“, каза Зеленски.

Той съобщи, че ще разговаря в Дъблин с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър след срещите им с руския президент Владимир Путин в Москва. Според Зеленски разговорите са били сериозни, но предстои да се види дали ще доведат до конкретен напредък.

Киев поиска оръжия и напредък по пътя към ЕС

Зеленски представи и непосредствените нужди на Украйна: допълнителни ракети за противовъздушна отбрана, боеприпаси за изтребители F-16 и оборудване за възстановяване на повредената енергийна инфраструктура.

Украинският президент призова европейските лидери да подкрепят отварянето на оставащите преговорни клъстери за членство на страната в Европейския съюз. Той поиска и нови санкции срещу руското производство на оръжия, износа на петрол и финансовите институции.

Паралелно с дипломатическите усилия Москва отхвърли възможността западни войски да бъдат разположени в Украйна като част от бъдещо мирно споразумение. Владимир Путин заяви, че подобни сили биха били „легитимна цел“ за Русия.

Източници: irishexaminer.com, apnews.com