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Песков поиска писмено споразумение за неразширяване на НАТО
  Тема: Украйна

Песков поиска писмено споразумение за неразширяване на НАТО

12 Ноември, 2026 21:05 760 41

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Кремъл настоява уверенията, дадени по времето на Горбачов и Елцин, да бъдат оформени в официален документ

Песков поиска писмено споразумение за неразширяване на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия настоява политиката на неразширяване на НАТО на изток да бъде официално закрепена в документ. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в коментар за Първи канал.

По думите му Москва вече е получавала уверения, че военният алианс няма да се придвижва на изток. Песков свърза тези уверения с периодите на управление на съветския лидер Михаил Горбачов и първия руски президент Борис Елцин.

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„От епохата на Горбачов и Елцин НАТО се разшири на изток пет или шест пъти. Затова е логично подобни значими ангажименти, поне от наша гледна точка, да бъдат подкрепени с конкретни действия – с официално и документално закрепване на политиката на неразширяване на НАТО“, заяви Песков.

Спорът за дадените уверения

Москва от години твърди, че западни държави са поемали ангажименти пред съветското ръководство в края на Студената война. В центъра на спора са разговорите от 1990 г. около обединението на Германия и бъдещото военно присъствие на НАТО в бившата Източна Германия.

Декласифицирани документи показват, че западни представители са използвали формулировки, свързани с непреместването на военната инфраструктура на алианса на изток. Москва обаче тълкува тези разговори като по-широко политическо обещание, което включва и държави от Централна и Източна Европа.

В окончателния договор за Германия от 12 септември 1990 г. са записани ограничения за разполагането на чужди войски и ядрени оръжия на територията на бившата Източна Германия. В документа няма обща забрана за бъдещо разширяване на НАТО с други държави.

Искането на Кремъл и преговорите за сигурността

През 1997 г. Русия и НАТО подписаха Основополагащия акт за взаимните отношения, сътрудничеството и сигурността. Той създаде рамка за политически диалог, но не даде на Москва право на вето върху решенията за членство в алианса.

Песков поставя въпроса за формално споразумение на фона на нови международни дискусии за европейската сигурност. Асошиейтед прес съобщи, че Русия разглежда разширяването на НАТО като основна заплаха и настоява темата да бъде включена в разговорите за бъдещия ред на сигурност в Европа.

Подобно писмено споразумение би засегнало правото на държавите самостоятелно да избират военнополитическите си съюзи – принцип, който НАТО и редица европейски държави защитават. До този момент няма данни алиансът да е приел руското искане.

Източници: kommersant.ru, apnews.com


Русия
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