Норвегия очаква руски саботаж през следващата година

Норвегия има основателни причини да очаква руски разузнавателни служби да извършат саботаж в страната през следващата година. Това заяви норвежката служба за сигурност PST, която отчита сериозно развитие на заплахата от саботаж през 2026 г.

„Има основателни причини да очакваме руски саботаж в Норвегия през следващата година“, посочва PST. Службата подчертава, че не е установила опити за саботаж срещу норвежки цели, но е наясно с действия на лица, свързани с руското разузнаване, които са картографирали инфраструктура и потенциални обекти в страната.

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Отбранителният сектор и енергетиката са сред възможните цели

Най-вероятни мишени са предприятията от отбранителната промишленост и компаниите, които предоставят услуги на този сектор. Риск има и за критичната инфраструктура, включително енергийни обекти, съобщава PST.

Предупреждението представлява оценка на риска, а не съобщение за вече извършена атака. Към момента норвежката служба не съобщава за установен саботаж срещу обекти в страната.

Норвегия очаква по-активно руско разузнаване

В годишната си оценка за 2026 г. PST посочва, че руските служби вероятно ще увеличат активността си в Норвегия. Сред приоритетите са военни цели, съюзнически учения, норвежката подкрепа за Украйна и операциите в северните райони и Арктика.

Според оценката Русия може да използва различни методи, включително саботаж, операции за влияние, кибердейности и вербуване на източници. Норвежката служба посочва, че картографирането на инфраструктурата може да подготвя бъдещи разузнавателни или саботажни действия.

Предупреждението идва на фона на засилени европейски опасения за руски хибридни операции. През септември Германия обвини Русия в опит за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале, след което държави от Европейския съюз призоваха за нови санкции срещу Москва. Русия многократно е отричала участие в саботажни и хибридни операции, а руското посолство в Осло не е отговорило веднага на запитване за коментар.

Източници: in.marketscreener.com