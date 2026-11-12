Четирима военни загинаха с хеликоптер в Турция

Четирима военнослужещи са загинали при катастрофа на военен хеликоптер в провинция Малатия, в източната част на Турция. Машината е от типа S-70, а причината за падането все още не е установена, съобщи турското министерство на националната отбрана.

Хеликоптерът се е разбил в района Саманкьой, който се намира в окръг Йешилюрт. След инцидента към мястото са били изпратени линейки, пожарникари и медицински екипи. Турското министерство първоначално обяви, че останките са открити и са започнали издирвателни и спасителни действия.

„При катастрофата на нашия хеликоптер S-70 в Малатия по все още неустановена причина загинаха четирима наши военнослужещи“, заяви министерството на националната отбрана.

По-късно ведомството изрази съболезнования към семействата на загиналите и към турските въоръжени сили. Към момента няма официално съобщение за причината за катастрофата, нито за конкретни технически или метеорологични фактори. Разследването трябва да установи обстоятелствата около падането на хеликоптера.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, trthaber.com