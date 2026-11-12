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Макрон: Рано е да виним чужди сили за бомбените заплахи

Макрон: Рано е да виним чужди сили за бомбените заплахи

12 Ноември, 2026 23:20 62 4

  • еманюел макрон-
  • бомбени заплахи-
  • европа-
  • фалшиви сигнали

Френският президент ще свика съвет по отбраната и сигурността. Вълната от фалшиви сигнали засегна полети, училища и медии в Европа

Макрон: Рано е да виним чужди сили за бомбените заплахи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е твърде рано да се приписва на чужди сили вълната от бомбени заплахи, разпространила се през последните дни в Европа. Той направи изявлението си в Дъблин по време на срещата на Европейската политическа общност.

„Все още е твърде рано да се каже“, отговори Макрон на въпрос дали зад заплахите стои чужда държава, включително Русия. По думите му наличната информация не е достатъчна, за да бъде направено подобно заключение.

Президентът обяви, че в следващите дни ще свика френски съвет по отбраната и сигурността. На заседанието трябва да бъде обсъдена поредицата от сигнали, засегнали гражданската авиация, образователни институции и медии в различни европейски държави.

Полети бяха отклонявани, а самолети - ескортирани

На 5 ноември повече от дузина полета в Европа получиха бомбени заплахи. В резултат някои самолети бяха отклонени към други летища, а по някои маршрути бяха изпратени военни изтребители. В един от случаите самолет по линия Дъблин–Рим беше насочен към френска военновъздушна база в Нормандия. При проверката не беше открито взривно устройство.

Заплахите доведоха до нарушения във въздушния транспорт и засилиха опасенията, че отделните случаи може да са част от по-широка кампания за дестабилизация. Европейският комисар по транспорта Апостолос Цицикостас обаче заяви, че е твърде рано да се правят изводи дали инцидентите са свързани.

Хиляди училища получиха фалшиви сигнали

На 11 ноември близо 6300 от около 7900 италиански училищни комплекса са получили имейли с предупреждения за бомби. Сигнали са били подадени и срещу училища в Ирландия, Шотландия и Северна Ирландия. До евакуации се е стигнало на места, но публично потвърден извършител няма.

В Ирландия бяха получени и заплахи срещу медии в дните преди срещата в Дъблин, на която участваха около 50 европейски лидери. Ирландските власти предупредиха, че подобни сигнали могат да продължат по време на мащабната операция за сигурност около срещата.

Френската прокуратура вече разследва възможна връзка между заплахите срещу самолети и чужди сили. Това е проверявана версия, а не установен факт. Към момента нито френските, нито европейските власти са посочили публично кой стои зад вълната от фалшиви бомбени сигнали.

Източници: apnews.com, euronews.com, tf1info.fr


Ирландия
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