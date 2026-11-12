CENTCOM: Израел да се готви за нова кампания срещу Иран

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) е информирало представители на израелската армия в Съединените щати, че трябва да се подготвят за възможно възобновяване на военната кампания срещу Иран. Това съобщи израелската обществена медия Kan, позовавайки се на американски източник.

Според информацията съобщението е предадено през последните дни по военни канали. Подобни сигнали са били отправени и към държави от Персийския залив. В цитираното от Kan съобщение се казва:

„CENTCOM предаде на Израел и на страните от Персийския залив сигнали за необходимостта да се подготвят за възможно скорошно възобновяване на войната с Иран.“

Развитието идва на фона на продължаващо увеличаване на американското военно присъствие в Близкия изток. По данни, цитирани от Kan, в района вече се намират самолетоносачите „Джордж Вашингтон“ и „Джордж Буш“, а пристигането на трети самолетоносач се очаква през следващата седмица. Съобщава се и за около 200 самолета за дозареждане във въздуха, разположени в региона и в бази, подкрепящи американските операции.

Предупреждението към Израел и арабските държави се разминава с последните публични изявления на президента Доналд Тръмп. На 9 ноември той заяви, че войната с Иран във военно отношение е „на практика приключила“ и даде знак, че не се готви незабавно да възобнови мащабните удари.

На 12 ноември Тръмп допълнително насочи вицепрезидента Джей Ди Ванс към вътрешнополитически приоритети и заяви, че Съединените щати „нямат нужда от сделка с Иран“. В същото време американската военна инфраструктура в региона остава в състояние, което позволява бързо разширяване на операциите при политическо решение.

Източници: israelnationalnews.com, apnews.com, vz.ru