Зеленски: Европа влиза в следващия кръг преговори

Европейски представители ще участват в следващия кръг от преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след среща в Дъблин с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

„На следващата среща Европа ще бъде част от преговорите, ще има преговорен екип, а не участие по някакъв друг начин или отделно. Те ще имат глас“, заяви Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес.

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По думите на Стив Уиткоф европейците ще се присъединят към следващата среща. Той не уточни кои държави ще участват и дали Европа ще бъде представена от един представител или от няколко национални делегации.

Срещата в Дъблин след разговорите в Москва

Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Ирландия след среща с руския президент Владимир Путин в Москва. Разговорът им с него е продължил около два часа, а срещата със Зеленски в Дъблин - повече от час.

Американските представители са обсъдили с Путин възможността Европа да бъде включена в преговорния процес. След това са информирали Зеленски за резултатите от разговорите в Кремъл и са продължили обсъждането на бъдещия формат.

Къшнър заяви, че разговорите с Путин са били подробни и са обхванали въпросите, свързани с бъдещата сигурност на Русия, Украйна и Европа.

Европейското участие все още не е уточнено

В Абу Даби на 10 и 11 ноември се проведоха първите преки разговори между руски и украински представители от девет месеца. Срещата беше организирана с посредничеството на Съединените щати, но не доведе до голям пробив по прекратяването на войната.

Основният резултат беше договореност за мащабен обмен на военнопленници, чийто точен брой все още не е обявен. Европейски съветници участваха в отделни разговори в Абу Даби, но не бяха част от основния формат между Русия, Украйна и Съединените щати.

Европейските държави все още не са постигнали съгласие кой да ги представлява. Президентът на Европейския съвет Антониу Коща и върховният представител на ЕС Кая Калас са сред обсъжданите варианти, докато Франция и Германия настояват за по-активна роля на големите европейски държави.

Зеленски е поискал общ европейски представител да бъде определен до края на ноември. Очаква се лидерите на ЕС да обсъдят въпроса в Дъблин.

Москва поставя условия

Русия не потвърди еднозначно, че е приела европейско участие в преговорите. Съветникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че европейските държави трябва да изберат между мир и продължаване на военната подкрепа за Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Европа първо трябва да посочи свой представител. Москва разглежда доставките на оръжия и боеприпаси за Украйна като доказателство, че европейските държави са страна в конфликта.

Следващият кръг от преговорите е планиран за следващата седмица, но точната дата, мястото и съставът на участниците все още не са обявени.

Източници: apnews.com, euronews.com, kyivindependent.com