Бундестагът удължи германската мисия в Средиземно море

Бундестагът удължи участието на Германия в европейската операция EUNAVFOR MED IRINI в Средиземно море до 30 ноември 2027 г. Решението беше прието на 12 ноември с 315 гласа „за“, 270 „против“ и три въздържали се.

Мисията ще продължи с до 300 германски военнослужещи – същата численост, предвидена в досегашния мандат. Германия участва в IRINI от 7 май 2020 г., а операцията е насочена към подкрепа на сигурността и стабилизирането на Либия.

Променени задачи след изтичането на резолюцията на ООН

Новият мандат отчита промяната в международноправната рамка. След изтичането на резолюция 2292 на Съвета за сигурност на ООН и последвалите я резолюции на 31 май 2026 г. операцията вече няма право да налага оръжейното ембарго срещу Либия чрез инспекции на кораби.

Събирането на информация за възможни нарушения и предаването ѝ на ООН остава допустимо. Сред основните задачи продължават да бъдат предотвратяването на незаконния износ на петрол от Либия и ограничаването на дейността на мрежите за каналджийство и трафик на хора.

Според германското правителство силите на IRINI ще следят и за дейности на т.нар. руска „сенчеста флота“ – кораби, използвани за заобикаляне на санкции и за дейности, свързани с незаконен транспорт. Военнослужещите ще изпълняват задачи по морско наблюдение, разузнаване и обмен на информация, като ще действат в рамките на международното морско право.

Мисията остава спорна за опозицията

Удължаването беше подкрепено от управляващото мнозинство на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и Германската социалдемократическа партия. Опозиционни депутати възразиха срещу продължаването на операцията и поставиха под въпрос обхвата на задачите след отпадането на правното основание за инспекции на подозрителни кораби.

Левицата внесе предложение за прекратяване на германското участие и за по-силна подкрепа на гражданското морско спасяване. То не получи необходимото мнозинство. Представители на партията заявиха, че мисията се използва и за ограничаване на миграцията в централната част на Средиземно море.

В подкрепа на продължаването депутатът от ГСДП Ралф Щегнер призна, че операцията не решава всички проблеми в Либия, но заяви: „Без тази мисия страданието би било по-голямо, а сигурността по-ниска“, предаде dpa-AFX.

Очакваните допълнителни разходи за германското участие до края на ноември 2027 г. са 16,6 милиона евро. Операцията продължава да бъде част от усилията на Европейския съюз за подкрепа на политическия процес и стабилизирането на Либия.

Източници: onvista.de