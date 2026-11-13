Над 3000 италиански училища отново получиха бомбени заплахи

Нова вълна от имейл заплахи за бомби е достигнала до 3778 училища в Италия, съобщи кабинетът на премиера Джорджа Мелони след заседание на техническо ниво на Комитета за сигурност на републиката. Това е вторият пореден ден, в който училища в страната получават еднотипни съобщения.

Според данните, цитирани от италианското правителство, на 12 ноември са евакуирани 77 училища. В 36 от тях учебните занятия са възобновени още същата сутрин. В други учебни заведения са извършени проверки, докато учениците и персоналът са останали в сградите. Не са съобщени данни за открити взривни устройства или за реална опасност.

Новите съобщения са били подписани с името „Михаил Андропов“ — същото име, използвано при заплахите от предходния ден. По първоначални данни имейлите от 12 ноември са изпратени от различни адреси с домейни във Филипините. Съобщенията от 11 ноември са били изпратени от акаунти с домейни в Тайланд.

Първата вълна засегна около 6300 училища

На 11 ноември заплахи са получени в повече от 6300 италиански училища. Стотици учебни заведения са били евакуирани, а полицията е извършила проверки на сградите. Италианският министър на образованието Джузепе Валдитара заяви, че големият брой засегнати училища прави реалната опасност почти несъществуваща.

„Който ги изпраща, иска нашия страх, пропуснати дни, подозрение и хаос“, каза Мелони във видеосъобщение след среща с правителството, службите за сигурност и експерти по киберсигурност. Тя допълни, че италианските власти работят с европейски партньори за установяване на произхода на заплахите. До момента властите не са приписали атаките на конкретна организация или държава.

Нови правила за евакуация

След първия ден правителството е разпоредило на префектите и директорите на училища учебният процес да продължава, освен ако няма конкретни и обосновани причини за евакуация. Целта е масови анонимни имейли да не блокират работата на училищата и други обществени услуги.

Председателят на асоциацията на италианските училищни директори Антонело Джанели призова Министерството на образованието да въведе системи за филтриране на съобщенията и разпознаване на повтарящи се модели. По думите му е необходим и централен канал, който да предупреждава училищата в реално време при координирана атака.

Антитерористичните прокурори в Рим са започнали разследване на заплахите, получени в столични училища. Производството е за отправяне на утежнени заплахи и фалшива тревога и е срещу неизвестен извършител. Новата серия следва други сигнали за бомби срещу полети и медии в Европа, както и кибератаки срещу инфраструктура и обществени системи.

Източници: videoembed.ansa.it, apnews.com, euronews.com