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Над 3000 италиански училища отново получиха бомбени заплахи
  Тема: Киберсигурност

Над 3000 италиански училища отново получиха бомбени заплахи

13 Ноември, 2026 03:47 80 1

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  • джорджа мелони

При втората вълна са засегнати 3778 училища, но са евакуирани само 77. Правителството промени указанията за реакция при масови имейл заплахи

Над 3000 италиански училища отново получиха бомбени заплахи - 1
Снимка: kare11.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова вълна от имейл заплахи за бомби е достигнала до 3778 училища в Италия, съобщи кабинетът на премиера Джорджа Мелони след заседание на техническо ниво на Комитета за сигурност на републиката. Това е вторият пореден ден, в който училища в страната получават еднотипни съобщения.

Според данните, цитирани от италианското правителство, на 12 ноември са евакуирани 77 училища. В 36 от тях учебните занятия са възобновени още същата сутрин. В други учебни заведения са извършени проверки, докато учениците и персоналът са останали в сградите. Не са съобщени данни за открити взривни устройства или за реална опасност.

Новите съобщения са били подписани с името „Михаил Андропов“ — същото име, използвано при заплахите от предходния ден. По първоначални данни имейлите от 12 ноември са изпратени от различни адреси с домейни във Филипините. Съобщенията от 11 ноември са били изпратени от акаунти с домейни в Тайланд.

Първата вълна засегна около 6300 училища

На 11 ноември заплахи са получени в повече от 6300 италиански училища. Стотици учебни заведения са били евакуирани, а полицията е извършила проверки на сградите. Италианският министър на образованието Джузепе Валдитара заяви, че големият брой засегнати училища прави реалната опасност почти несъществуваща.

„Който ги изпраща, иска нашия страх, пропуснати дни, подозрение и хаос“, каза Мелони във видеосъобщение след среща с правителството, службите за сигурност и експерти по киберсигурност. Тя допълни, че италианските власти работят с европейски партньори за установяване на произхода на заплахите. До момента властите не са приписали атаките на конкретна организация или държава.

Нови правила за евакуация

След първия ден правителството е разпоредило на префектите и директорите на училища учебният процес да продължава, освен ако няма конкретни и обосновани причини за евакуация. Целта е масови анонимни имейли да не блокират работата на училищата и други обществени услуги.

Председателят на асоциацията на италианските училищни директори Антонело Джанели призова Министерството на образованието да въведе системи за филтриране на съобщенията и разпознаване на повтарящи се модели. По думите му е необходим и централен канал, който да предупреждава училищата в реално време при координирана атака.

Антитерористичните прокурори в Рим са започнали разследване на заплахите, получени в столични училища. Производството е за отправяне на утежнени заплахи и фалшива тревога и е срещу неизвестен извършител. Новата серия следва други сигнали за бомби срещу полети и медии в Европа, както и кибератаки срещу инфраструктура и обществени системи.

Източници: videoembed.ansa.it, apnews.com, euronews.com


Италия
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