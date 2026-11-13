Двама загинали и 10 ранени при удари в Украйна

Двама цивилни са загинали, а 10 души са ранени при руски атаки в различни части на Украйна. Ударите са засегнали жилищен блок в Ровно, цивилни край Середина-Буда в Сумска област и мебелно предприятие в Одеска област. По фронта украинският Генерален щаб е отчел 168 бойни сблъсъка за 12 ноември.

Жертви и ранени при атаки с дронове

През нощта на 13 ноември руски дрон е ударил многоетажен жилищен блок в Ровно, съобщи началникът на Ровенската областна военна администрация Александър Ковал. В две жилища е възникнал пожар. Първоначално е съобщено за петима ранени, но по-късно броят им е увеличен на шест, като сред пострадалите има две деца.

„Многоетажна сграда в Ровно стана цел на вражески дрон. Пожар възникна в два апартамента“, заяви Ковал.

Градските власти подготвят настаняване на засегнатите хора. Подмяната на прозорците и останалите ремонтни дейности трябва да започнат сутринта.

При отделна атака руски FPV дрон е поразил Середина-Будската община в Шосткински район на Сумска област. Загинали са двама мъже на 47 и 57 години. Те са били край мотоциклет, когато са били атакувани, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров.

По думите му дронове атакуват ежедневно цивилен транспорт в приграничните общини. В района е обявена задължителна евакуация, а местните жители са призовани да се преместят в по-безопасни населени места.

Пожар в мебелно предприятие в Одеска област

Вечерта на 12 ноември руски удар по южната част на Одеска област е предизвикал пожар в производствена сграда на мебелно предприятие. Огънят е обхванал площ от 1300 квадратни метра.

Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи, че четирима души са получили изгаряния с различна степен на тежест. Двама от пострадалите са били приети в болница. Повредени са още многоетажен жилищен блок, леки автомобили и товарен камион.

Тревога за балистични ракети и боеве по фронта

През нощта почти в цяла Украйна е обявявана тревога заради заплаха от руски балистични ракети. Украинските военновъздушни сили са призовали населението да се укрие, а около 02:06 часа са съобщили за отменяне на заплахата.

В сводката си към 22:00 часа на 12 ноември Генералният щаб на Украйна отчита 168 бойни сблъсъка. Според данните руските сили са извършили един ракетен и 47 авиационни удара, използвали са 157 управляеми авиобомби и 5125 дрона камикадзе, както и са обстреляли 1529 пъти населени места и украински позиции.

Най-много атаки са регистрирани на направлението към Константиновка – 12, следвано от Покровското направление с 11 и Гуляйполското със 7. Украинският Генерален щаб не съобщава за настъпателни действия на руските сили на Северно-Слобожанското, Купянското, Александровското, Ореховското и Приднепровското направления.

Източници: pravda.com.ua, en.lb.ua