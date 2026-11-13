Зеленски: Следващите преговори може да са в ОАЕ или Швейцария

Следващият кръг от преговорите за прекратяване на войната в Украйна може да се проведе в Обединените арабски емирства или Швейцария. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски на пресконференция в Дъблин.

„Може да бъде и в Емиратите, и в Швейцария. Това вече зависи от екипите“, каза Зеленски. По думите му украинската страна е готова разговорите да продължат възможно най-скоро.

Обявен е мащабен обмен на военнопленници

Зеленски съобщи, че Украйна и Русия са постигнали договореност за мащабен обмен на военнопленници след контактите в Абу Даби. Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са предали на украинския президент, че обменът ще бъде най-големият досега, според представянето на разговора от украинската страна.

Точният брой на освободените военнослужещи не е обявен. Преди това Киев е обсъждал възможността за размяна във формати 1000 срещу 1000 или 1500 срещу 1500 души. „Нашите войници се връщат у дома“, заяви Зеленски и определи резултата като важен за семействата на пленниците.

Преговорите в Абу Даби на 10 и 11 ноември бяха първите преки разговори между руски и украински представители от девет месеца насам. Според съобщенията за тях е постигната договореност по хуманитарния въпрос за обмена, но не е обявено политическо споразумение за прекратяване на войната.

Киев настоява Европа да има място на масата

Украинският президент заяви, че при следващия кръг европейските държави трябва не само да присъстват, но и да имат право на глас. Зеленски каза, че следващата среща с участието на всички преговарящи ще се състои в близко бъдеще.

На срещата в Дъблин, организирана от британския премиер Анди Бърнам, са участвали около 20 партньори на Украйна. Сред тях са били френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, полският премиер Доналд Туск, както и ръководителите на Европейската комисия, Европейския съвет и НАТО.

Основните теми са били доставките на ракети за украинската противовъздушна отбрана, енергийната подкрепа, изграждането на нови укрития, финансовата устойчивост на Украйна, гаранциите за сигурност и допълнителните вноски в програмата PURL. Следващата среща на коалицията на желаещите е планирана за следващата седмица в Берлин.

Обсъдена е защитата на украинската енергетика

В отделна среща в Дъблин Зеленски и Джорджа Мелони са обсъдили укрепването на украинската противовъздушна отбрана и доставките на ракети, необходими за защитата на енергийната инфраструктура през зимата.

„Важно е Европа да бъде пълноценно ангажирана в процеса, когато става дума за края на войната, гаранциите за сигурност и бъдещето на целия ни континент“, заяви Зеленски.

По време на разговорите е бил обсъден и дипломатическият процес след срещите в Абу Даби. Киев съобщава, че очаква европейските партньори да участват по-активно както в преговорите, така и в подготовката на мерки за защита на населението и енергийната система.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua