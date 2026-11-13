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Украински дронове подпалиха Волгоградския нефтопреработвателен завод
  Тема: Украйна

Украински дронове подпалиха Волгоградския нефтопреработвателен завод

13 Ноември, 2026 04:12 310 9

  • волгоградски нпз-
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Губернаторът Андрей Бочаров потвърди атаката и съобщи за локални пожари след падане на отломки. Жители са започнали да се редят пред бензиностанции

Украински дронове подпалиха Волгоградския нефтопреработвателен завод - 1
Снимка: Exilenova+
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дронове са атакували масирано Волгоград и Волгоградска област в нощта срещу 13 ноември, а при удара във Волгоградския нефтопреработвателен завод е избухнал пожар. В района на предприятието са се чули и нови взривове.

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди атаката с безпилотни летателни апарати. По думите му падането на отломки е предизвикало локални пожари в промишлено предприятие в южната част на Волгоград.

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„В резултат на падането на отломки от БПЛА са регистрирани локални запалвания в предприятие в южната промишлена зона на Волгоград“, е заявил Бочаров.

Украинската медия „Украинская правда“, позовавайки се на мониторингови канали, съобщава за силен пожар на територията на Волгоградския НПЗ. Към района са били чути последващи взривове, но няма потвърдени данни за мащаба на щетите или за прекъсване на работата на завода.

Според руската медия ASTRA местни жители са започнали да се редят на опашки пред бензиностанции след атаката и пожара в рафинерията. В социалните мрежи са публикувани снимки и видеозаписи на чакащи автомобили. Не е съобщено официално за въвеждане на режим на продажба или за потвърден недостиг на гориво.

Един от най-големите заводи в Русия

Волгоградският НПЗ е собственост на „Лукойл“ и работи от 1957 г. Годишният му капацитет е около 14,8 млн. тона нефт. Заводът произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, нефтен кокс, битум и базови масла.

Предприятието е сред основните доставчици на петролни продукти за южните райони на Русия. Засега няма официална информация дали пожарът е засегнал производствени мощности, какъв е размерът на щетите и дали ще има отражение върху доставките на гориво.

Източници: pravda.com.ua


Русия
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