Къшнър: Путин допуска участие на Европа в преговорите за Украйна

Руският президент Владимир Путин е готов да допусне европейски представители в предстоящия кръг от преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви в Дъблин Джаред Къшнър, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, след срещата си с Путин в Москва.

„Не можем да постигнем това споразумение без участието на европейската страна. Подчертахме пред президента Путин колко важно е това. Президентът Зеленски също силно подкрепя този подход – той говори за него още от самото начало. Вярвам, че успяхме да постигнем разбирателство с президента Путин и той е готов да го изпробва“, каза Къшнър.

По думите му САЩ са работили в тясно сътрудничество с европейските държави през последните месеци, а това взаимодействие е „критично важно“ за бъдещите разговори. Къшнър посочи, че чрез преки срещи европейските и руските представители ще могат да обсъдят всички необходими въпроси.

След срещата с Путин

Къшнър и специалният пратеник Стив Уиткоф се срещнаха с Путин в Кремъл на 12 ноември. След разговорите те отпътуваха за Дъблин, където се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата последва разговори с участието на руски, украински и американски представители в Абу Даби на 10 и 11 ноември.

Уиткоф заяви пред журналисти, че европейците ще участват в следващата среща. Според него Европа ще бъде част от преговорния екип, а не ще бъде информирана отделно след приключването на разговорите. Това изявление беше направено на фона на настояването на европейските държави да не бъдат изключвани от преговори, които засягат сигурността на континента.

Какво остава нерешено

Американските изявления потвърждават готовност за разширяване на формата на разговорите, но не и постигнато мирно споразумение. Русия продължава да отхвърля разполагането на европейски войски в Украйна след евентуално прекратяване на огъня, като Путин определи подобно присъствие като заплаха за сигурността и възможна легитимна цел.

Къшнър заяви, че има желание за прекратяване на войната, която продължава от руската пълномащабна инвазия през февруари 2022 г. „Тази война продължава от дълго време. Тя очевидно засегна много хора и вярвам, че сега фокусът ни е върху това какво може да донесе бъдещето“, каза той.

Следващият кръг от преговори се очаква да включи европейски представители, но не е обявена конкретна дата, нито са уточнени съставът на делегациите и основните точки от дневния ред.

Източници: apnews.com, reuters.com, irishtimes.com