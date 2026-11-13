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Си Дзинпин ще председателства срещата на лидерите на АТИС
  Тема: Икономика

Си Дзинпин ще председателства срещата на лидерите на АТИС

13 Ноември, 2026 04:43 117 1

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Форумът ще се проведе на 18 и 19 ноември в Шънджън. Китайският президент ще участва и в бизнес срещата на върха на АТИС

Си Дзинпин ще председателства срещата на лидерите на АТИС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин ще председателства срещата на икономическите лидери на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе на 18 и 19 ноември в Шънджън. Той ще произнесе реч по време на форума, съобщи китайското Министерство на външните работи.

Темата на срещата е „Изграждане на Азиатско-тихоокеанска общност за общ просперитет“. Форумът ще събере лидерите на 21-те икономики, участващи в АТИС, като разговорите ще се проведат в момент на напрежение около търговията, технологиите и веригите за доставки в региона.

Бизнес срещата започва ден по-рано

На 17 и 18 ноември Си Дзинпин ще участва и в срещата на върха на изпълнителните директори на АТИС. Китайският президент ще присъства на откриването и ще произнесе основна реч.

Темата на бизнес форума е „Заедно към просперитет и споделено бъдеще“. Сред обсъжданите въпроси са развитието на зоната за свободна търговия в Азиатско-тихоокеанския регион, свързаността, изкуственият интелект, цифровата икономика и устойчивото развитие, съобщи агенция „Синхуа“.

Срещата на изпълнителните директори ще се проведе паралелно с лидерския форум. Тя е организирана от Китайския съвет за насърчаване на международната търговия и е част от програмата на китайското домакинство на АТИС през 2026 г.

Прием и двустранни срещи

По време на посещението лидерите и представителите на икономиките от АТИС ще бъдат поканени на официален прием, организиран от Си Дзинпин. Китайският президент ще проведе и двустранни срещи с чуждестранни лидери в кулоарите на форума.

Срещата в Шънджън ще бъде третото домакинство на Китай на лидерския форум на АТИС след Шанхай през 2001 г. и Пекин през 2014 г. През настоящата „китайска година“ на АТИС са планирани около 300 срещи и събития в различни градове на страната, съобщи „Синхуа“.

Седмицата на лидерите ще започне с работни срещи на висши представители и бизнес организации, а кулминацията ще бъде лидерската среща в Шънджън на 18 и 19 ноември.

Източници: english.news.cn, news.cgtn.com


Китай
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