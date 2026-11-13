Ограниченията на Starshield провалят всички мисии на Украйна

Нови ограничения в работата на военната сателитна система Starshield са нарушили всички планирани мисии на украинските въоръжени сили, твърди украински представител пред Axios. По думите му проблемът продължава трети ден и се е задълбочавал поетапно.

„През първия ден ограниченията бяха 10%, през втория – 50%, а днес 100% от мисиите се провалят заради ограниченията“, заявил неназованият представител. Твърдението не е потвърдено независимо от американското правителство или от украинското военно командване.

Ограничения по цялата фронтова линия

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че военни части са регистрирали „значителни нарушения“ в работата на Starshield по цялата фронтова линия, както и в окупираните от Русия части на Украйна. Той заяви, че украинско военно разследване е установило системни ограничения на скоростта, а не случайни технически грешки.

Starshield е военната версия на Starlink и се използва за управление на разузнавателни дронове, комуникации и прихващане на руски безпилотни апарати. Украинският дипломат Денис Сиеник заяви, че системата прекъсва работа, когато дроновете се движат със скорост над 161 километра в час.

„В момента нямаме разяснение от SpaceX или Пентагона“, каза Сиеник, цитиран от Axios.

SpaceX отрича промяна

SpaceX е отхвърлила твърденията пред Axios с кратък отговор: „Това е невярно. Няма промяна.“ Пентагонът и Белият дом не са дали незабавен коментар по съобщенията за нови ограничения.

Случаят е вторият подобен сигнал за последните седмици. През октомври украинските сили съобщиха, че терминалите губят връзка при движение със скорост над около 160 километра в час. Според Ройтерс тогава ограничението е засегнало ударни дронове, логистиката и дроновете прехващачи, използвани срещу руските безпилотни апарати „Шахед“. Достъпът до системата е бил възстановен на 24 октомври.

Ройтерс съобщи по-късно, че двама американски представители и западен представител са свързали първоначалното ограничаване с решение, дошло от Белия дом. Същевременно американски представители отрекоха президентът Доналд Тръмп да е нареждал промяната, а Илон Мъск заяви, че Starshield е собственост и под контрола на правителството на САЩ.

Засега няма публично обяснение кой е разпоредил новите ограничения, дали те са временни и кога достъпът до пълната функционалност на Starshield може да бъде възстановен.

Източници: axios.com, marketscreener.com