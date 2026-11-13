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Тръмп: Мога да унищожа Иран за три дни, но избрахме цивилизования начин
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Мога да унищожа Иран за три дни, но избрахме цивилизования начин

13 Ноември, 2026 04:57 227 7

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • съединени щати-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Американският президент заяви, че Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Бахрейн и ОАЕ са поискали да не предприема нова мащабна атака

Тръмп: Мога да унищожа Иран за три дни, но избрахме цивилизования начин - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да прекрати конфликта с Иран незабавно, но се въздържа от по-мащабни удари по молба на няколко държави от Близкия изток. Той посочи Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

„Мога да го прекратя веднага. По искане на държавите, които се опитвам да защитя, избрахме малко по-дълъг и по-цивилизован път“, каза Тръмп в интервю със Стивън Ей. Смит. По думите му Саудитска Арабия го е призовала „да остави нещата така за известно време“. Тръмп добави, че ако не са били тези искания, „щях да отида по-далеч“.

Американският президент заяви, че САЩ вече са нанесли значителни удари по Иран, но съзнателно са оставили до голяма степен непокътнати мостовете, електроенергийната система и производствените мощности. Той каза, че е разрушен един голям мост, но енергийният сектор не е бил атакуван.

„Ако искам да ги унищожа, енергетиката им изчезва за един ден, мостовете им изчезват за един ден, а производствените им мощности изчезват за един ден. Ще ми трябват само три дни - по един за всяка цел“, заяви Тръмп.

Тези оценки са на американския президент и не са придружени от публично представени нови данни за мащаба на нанесените щети. Тръмп също така допусна удар по обект, наречен Пикекс Маунтин, ако Вашингтон установи активност там. Според Асошиейтед прес съоръжението е свързано с ядрената програма на Иран.

Вашингтон оттегля дипломатическата инициатива

Изявлението на Тръмп беше направено на фона на промяна в американската позиция. В отделно съобщение президентът каза, че САЩ вече не се нуждаят от сделка с Иран, и нареди на вицепрезидента Джей Ди Ванс да насочи вниманието си към вътрешнополитически въпроси.

Ванс участваше в опити за договаряне на край на конфликта, който продължава повече от осем месеца. Предложенията включваха повторно отваряне на Ормузкия проток и ограничения върху ядрената програма на Иран. Според „Вашингтон пост“ промяната оставя в сила морската блокада и икономическия натиск върху Техеран, но не изключва окончателно дипломатически контакти.

Катар посредничи между Вашингтон и Техеран, а след среща с катарския премиер в Белия дом Тръмп каза, че военните операции са „ефективно приключили“. В същото време той заяви, че би възобновил ударите, ако преговорите не дадат резултат.

Голфът настоява за предпазливост

Причината за въздържането според Тръмп е рискът от нови ирански атаки срещу съседните държави. Иран е изстрелял хиляди ракети и безпилотни апарати по американски съюзници в Персийския залив, съобщи „Вашингтон пост“. Петте държави, посочени от Тръмп, са сред страните, които се опитват да поддържат каналите за преговори отворени.

Ормузкият проток остава ключов за енергийните доставки. Петролните превози през него са се възстановили близо до нивата отпреди войната, но корабите преминават с ескорт от американския флот, а британските власти съобщиха за нови атаки срещу танкери.

Засега няма обявен срок за окончателно прекратяване на конфликта. Вашингтон едновременно поддържа военен натиск и оставя възможност за нови удари, докато държавите от Персийския залив настояват за повече време за дипломатически действия.

Източници: apnews.com, jpost.com, washingtonpost.com


Иран (Ислямска Република)
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