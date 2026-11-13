Новини
Свят »
Украйна »
Отломки от дрон подпалиха медицинско заведение в Киев
  Тема: Украйна

Отломки от дрон подпалиха медицинско заведение в Киев

13 Ноември, 2026 05:04 122 4

  • киев-
  • дронове-
  • медицинско заведение-
  • шевченковски район-
  • украйна

Пожарът е избухнал в Шевченковския район след нощна атака с безпилотни апарати. За жертви и пострадали не се съобщава

Отломки от дрон подпалиха медицинско заведение в Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паднали отломки от безпилотен летателен апарат предизвикаха пожар в сграда на медицинско заведение в Шевченковския район на Киев. Инцидентът е станал през нощта на 13 ноември при атака с безпилотни апарати.

Киевската градска военна администрация съобщи: „В Шевченковския район в резултат на падане на отломки от безпилотен летателен апарат се е запалила сграда на медицинско заведение“.

В информацията не се посочва кое е медицинското заведение, какъв е размерът на щетите и дали сградата е била евакуирана. Не са съобщени данни за загинали или пострадали хора. Украинската страна не е уточнила и дали пожарът е напълно потушен.

Случаят е част от нощна атака срещу Киев, при която отломки от безпилотен апарат са паднали в столичния Шевченковски район. Допълнителни подробности за последиците се очакват от градските власти и аварийните служби.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания