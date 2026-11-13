Отломки от дрон подпалиха медицинско заведение в Киев

Паднали отломки от безпилотен летателен апарат предизвикаха пожар в сграда на медицинско заведение в Шевченковския район на Киев. Инцидентът е станал през нощта на 13 ноември при атака с безпилотни апарати.

Киевската градска военна администрация съобщи: „В Шевченковския район в резултат на падане на отломки от безпилотен летателен апарат се е запалила сграда на медицинско заведение“.

В информацията не се посочва кое е медицинското заведение, какъв е размерът на щетите и дали сградата е била евакуирана. Не са съобщени данни за загинали или пострадали хора. Украинската страна не е уточнила и дали пожарът е напълно потушен.

Случаят е част от нощна атака срещу Киев, при която отломки от безпилотен апарат са паднали в столичния Шевченковски район. Допълнителни подробности за последиците се очакват от градските власти и аварийните служби.

Източници: pravda.com.ua