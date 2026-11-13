Китай: Среща Тръмп-Си-Путин трябва да отчете опасенията на всички страни

Евентуална среща между президентите на САЩ, Китай и Русия – Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин – ще трябва да отчете опасенията на всяка от страните и да се основава на взаимност. Това съобщи китайският вестник Global Times, позовавайки се на китайски политически анализатори.

Възможният разговор може да се проведе в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън на 18 и 19 ноември. Китайското външно министерство заявява, че Пекин поддържа комуникация със съответните страни относно среща между тримата държавни ръководители. Няма окончателно потвърждение за провеждането, формата или дневния ред на разговорите.

Различни приоритети преди срещата

Дискусиите за евентуалната среща се активизираха след телефонен разговор между китайския външен министър Ван И и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Според китайската страна разговорът е бил „положителен и конструктивен“, а двете държави са потвърдили ангажимента си към конструктивни отношения и стратегическа стабилност.

„Този разговор изпраща положителен политически сигнал“, коментира Ян Сию, старши изследовател в Китайския институт за международни изследвания, цитиран от Global Times. По думите му Пекин и Вашингтон имат общо желание да надградят постигнатото на предишната среща между лидерите и да запазят развитието на двустранните отношения.

Китайският анализатор посочва, че основната тема за Пекин остава Тайван. Китай настоява САЩ да спазват поетите ангажименти и трите съвместни китайско-американски комюникета. Сред другите китайски опасения са американските търговски ограничения и устойчивостта на веригите за доставки.

Американската версия на разговора между Ван И и Рубио поставя различен акцент. В нея се посочва, че двамата са обсъдили значението на разговорите на най-високо равнище за насърчаване на мира и ядрено разоръжаване, включително в рамките на евентуална среща с Русия. Global Times отбелязва, че китайското съобщение за разговора не споменава нито ядрено разоръжаване, нито тристранна среща.

Вашингтон търси дипломатически резултат

Според Джан Цзядун от Центъра за американски изследвания към университета „Фудан“ различията са свързани с ролята на Китай като домакин на форума и с дипломатическите цели на САЩ. По думите му Вашингтон може да разглежда срещата като възможност за демонстрация на влияние и за постигане на дипломатически резултат.

Другият възможен ефект е възстановяването на канали за диалог между САЩ и Русия и ограничаването на рисковете, свързани с отношенията им и войната в Украйна. Китайските анализатори обаче подчертават, че евентуалните разговори трябва да бъдат подготвени така, че да отчитат интересите на трите страни на равноправна основа.

Доналд Тръмп вече заяви, че очаква да се срещне със Си Дзинпин и Владимир Путин в Китай. До началото на форума на АТИС остава да бъде изяснено дали тримата ще седнат на една маса и по кои въпроси ще разговарят.

Източници: globaltimes.cn, apnews.com