Анди Бърнам: Възможна е по-близка сделка между Лондон и ЕС

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че е възможно Обединеното кралство и Европейският съюз да постигнат взаимноизгодно споразумение, което да доближи отношенията им до представите на хората, гласували за Brexit през 2016 г. Изявлението беше направено в Дъблин по време на срещата на Европейската политическа общност, дни преди планираната среща на върха ЕС–Великобритания в Брюксел.

„Вярвам, че има добра сделка, която може да бъде изгодна и за Великобритания, и за Европа. Сделката още не е сключена и през следващите седем дни предстоят дълги нощи“, заяви Бърнам.

Според премиера Великобритания е стигнала до „много по-твърд Brexit“ от този, който хората са смятали, че подкрепят, когато са отишли до урните. Той определи целта на настоящия курс като връщане към по-тесни работни отношения с Европа, без да обявява конкретно окончателно споразумение.

Сделки за храни, емисии и младежка мобилност

Срещата на върха между Лондон и ЕС е насрочена за 20 ноември 2026 г. в Брюксел. На нея се очаква да бъдат обсъдени договорености за търговията с храни и напитки, сътрудничеството в системата за търговия с емисии и схема, която да улесни младите хора от Великобритания и ЕС да работят, живеят и учат от двете страни на Ламанша.

Таксите за обучение на европейски студенти във Великобритания обаче остават пречка. Европейският съюз е дал да се разбере, че част от договореностите може да зависят от решение европейските студенти да плащат местни, а не международни такси.

Бърнам твърди, че планираната сделка за храните и напитките ще намали административните пречки след Brexit и може да добави 0,4 процента към британския брутен вътрешен продукт. По думите му по-тясното сътрудничество с ЕС може да облекчи натиска върху цените за домакинствата и да улесни работата на фермерите и производителите на храни.

По-дълбоки отношения след срещата

Премиерът вече е допуснал обсъждане на различни варианти за бъдещите отношения, включително присъединяване към единния пазар, митническия съюз или дори връщане на Великобритания в ЕС. Той е заявил, че решението за евентуална по-голяма промяна ще бъде взето след преговори и че няма да има съществено преосмисляне на отношенията преди следващите парламентарни избори.

В края на октомври Бърнам призова за „честен разговор“ за свободното движение между Великобритания и ЕС. Тогава той посочи, че миграционният баланс се е променил през последното десетилетие, но призна, че връщането към свободното движение би създало „много сериозни предизвикателства“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разговаря с Бърнам в Дъблин, а върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че би искала Великобритания отново да бъде част от Европа. Калас обаче предупреди, че преговорите няма да са лесни заради натрупаното напрежение около Brexit.

Бърнам същевременно отхвърли твърдението на бившия премиер Дейвид Камерън, че слабият икономически растеж на Великобритания няма общо с Brexit. Според британския премиер данните показват обратното. Окончателните параметри на новите договорености ще зависят от преговорите преди срещата в Брюксел.

Източници: theguardian.com, the-independent.com