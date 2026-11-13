Новини
Свят »
Великобритания »
Анди Бърнам: Възможна е по-близка сделка между Лондон и ЕС

Анди Бърнам: Възможна е по-близка сделка между Лондон и ЕС

13 Ноември, 2026 05:19 148 6

  • анди бърнам-
  • brexit-
  • европейски съюз-
  • великобритания-
  • брюксел

Британският премиер заяви, че бъдещото споразумение може да е по-близо до представите на гласувалите за Brexit през 2016 г. Преговорите продължават преди срещата на върха на 20 ноември

Анди Бърнам: Възможна е по-близка сделка между Лондон и ЕС - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че е възможно Обединеното кралство и Европейският съюз да постигнат взаимноизгодно споразумение, което да доближи отношенията им до представите на хората, гласували за Brexit през 2016 г. Изявлението беше направено в Дъблин по време на срещата на Европейската политическа общност, дни преди планираната среща на върха ЕС–Великобритания в Брюксел.

„Вярвам, че има добра сделка, която може да бъде изгодна и за Великобритания, и за Европа. Сделката още не е сключена и през следващите седем дни предстоят дълги нощи“, заяви Бърнам.

Според премиера Великобритания е стигнала до „много по-твърд Brexit“ от този, който хората са смятали, че подкрепят, когато са отишли до урните. Той определи целта на настоящия курс като връщане към по-тесни работни отношения с Европа, без да обявява конкретно окончателно споразумение.

Сделки за храни, емисии и младежка мобилност

Срещата на върха между Лондон и ЕС е насрочена за 20 ноември 2026 г. в Брюксел. На нея се очаква да бъдат обсъдени договорености за търговията с храни и напитки, сътрудничеството в системата за търговия с емисии и схема, която да улесни младите хора от Великобритания и ЕС да работят, живеят и учат от двете страни на Ламанша.

Таксите за обучение на европейски студенти във Великобритания обаче остават пречка. Европейският съюз е дал да се разбере, че част от договореностите може да зависят от решение европейските студенти да плащат местни, а не международни такси.

Бърнам твърди, че планираната сделка за храните и напитките ще намали административните пречки след Brexit и може да добави 0,4 процента към британския брутен вътрешен продукт. По думите му по-тясното сътрудничество с ЕС може да облекчи натиска върху цените за домакинствата и да улесни работата на фермерите и производителите на храни.

По-дълбоки отношения след срещата

Премиерът вече е допуснал обсъждане на различни варианти за бъдещите отношения, включително присъединяване към единния пазар, митническия съюз или дори връщане на Великобритания в ЕС. Той е заявил, че решението за евентуална по-голяма промяна ще бъде взето след преговори и че няма да има съществено преосмисляне на отношенията преди следващите парламентарни избори.

В края на октомври Бърнам призова за „честен разговор“ за свободното движение между Великобритания и ЕС. Тогава той посочи, че миграционният баланс се е променил през последното десетилетие, но призна, че връщането към свободното движение би създало „много сериозни предизвикателства“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разговаря с Бърнам в Дъблин, а върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че би искала Великобритания отново да бъде част от Европа. Калас обаче предупреди, че преговорите няма да са лесни заради натрупаното напрежение около Brexit.

Бърнам същевременно отхвърли твърдението на бившия премиер Дейвид Камерън, че слабият икономически растеж на Великобритания няма общо с Brexit. Според британския премиер данните показват обратното. Окончателните параметри на новите договорености ще зависят от преговорите преди срещата в Брюксел.

Източници: theguardian.com, the-independent.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания