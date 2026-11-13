В Испания започна кампанията за предсрочните избори

Официалната кампания за предсрочните парламентарни избори в Испания започна в полунощ на 13 ноември. Гласуването ще се проведе на 29 ноември, а партиите ще могат да агитират до края на 27 ноември. Следващият ден ще бъде ден за размисъл.

Премиерът Педро Санчес свика изборите около осем месеца по-рано от първоначално очакваното, след като правителството претърпя тежко парламентарно поражение при опита си да прокара пакет от мерки за жилищната криза. Вотът се очертава като пряк сблъсък между управляващите социалисти, Народната партия и Vox, както и левите формации около Sumar.

„Време е испанският народ да реши какво бъдеще иска за себе си и за страната си“, заяви Санчес при обявяването на предсрочните избори. Той представя вота като избор между прогресивна политика и управление, подкрепено от крайната десница. Лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо отговори, че „най-сетне испанският народ ще реши“.

Жилищата са водеща тема

Кризата с наемите и недостъпните жилища се превърна в централна тема още преди началото на официалната кампания. На 11 ноември в страната се проведе първата обща стачка от 14 години, организирана с основен акцент върху наемите, цените и покупателната способност. В Мадрид, Барселона и други градове се състояха масови демонстрации.

На 12 ноември временната парламентарна комисия одобри част от правителствения жилищен пакет с 35 гласа срещу 34. Мерките включват удължаване на защитата срещу извеждане от жилище на уязвими наематели, ограничения за покупката на имоти на силно занижени цени и данък върху жилищата, отдавани краткосрочно на туристи. Според Асошиейтед прес действието на част от мерките може да зависи от резултата на изборите, тъй като Народната партия обещава да ги отмени при връщане във властта.

Друга мярка, която предвиждаше автоматично подновяване на жилищните договори и компенсация при прекратяването им от страна на собственика, беше отхвърлена с 34 гласа срещу 35. Десницата твърди, че подобно правило може да накара собствениците да изтеглят имотите си от пазара.

Вотът може да промени управлението

Социалистическата партия на Санчес се стреми да запази сегашното ляво управление, но социологическите проучвания, цитирани от испански медии, дават преднина на Народната партия и Vox. Двете формации се надяват да спечелят достатъчно места, за да съставят правителство без досегашната зависимост от малки регионални партии.

Опозицията възнамерява да постави в центъра на кампанията имиграцията, корупционните разследвания около представители на управляващите и действията на правителството при кризата в Сеута. Социалистите от своя страна настояват, че основният избор е свързан с жилищата, социалната защита и бъдещето на публичните услуги.

На 29 ноември испанците ще избират 350 депутати в Конгреса. Новото съотношение на силите ще определи дали Санчес ще получи възможност да продължи управлението си или Народната партия и Vox ще опитат да съставят дясно правителство.

Източници: apnews.com, catalannews.com