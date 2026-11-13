Атака с дронове порази Ростов на Дон и региона

Ростов на Дон и части от Ростовска област бяха атакувани с безпилотни летателни апарати през нощта срещу 13 ноември. В града и в Аксайския район са избухнали пожари, а отломки са повредили жилищни сгради, производствено помещение и частни домове, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсарь.

В Советския район на Ростов на Дон е засегнато производствено помещение. По данни на Слюсарь там е възникнало возгорание на площ от 20 квадратни метра, без пострадали.

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В Октябрския район са изпочупени прозорците на пететажна жилищна сграда. Жителите са евакуирани, като губернаторът заяви, че няма пострадали. В района са се запалили и три леки автомобила.

Най-големият пожар е регистриран в Аксайския район, където е горяло складово помещение на площ от 1500 квадратни метра. „В Аксайския район е възникнало возгорание в складово помещение на площ от 1500 кв. м. Работи се по овладяването му. Информацията за пострадали се уточнява“, написа Юрий Слюсарь.

Отломки от дронове са повредили и четири частни къщи в хутор Колузаево, в Азовския район. Засегнати са покриви, врати и прозорци, а в една от къщите е повредена газова тръба. Пожар не е възникнал и няма съобщения за ранени.

Опасността от нови атаки остава

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били унищожени 76 безпилотни апарата над руски региони и акваторията на Азовско море. Не е уточнено колко от тях са били насочени към Ростовска област.

Губернаторът предупреди, че опасността от нови атаки с дронове продължава, и призова жителите да напуснат откритите места, да останат в помещения и да не се приближават до прозорците. Аварийни екипи работят по последствията от падането на отломките и пожарите.

До последните официални съобщения няма потвърдени данни за загинали при атаката. Информацията за евентуални пострадали при пожара в склада в Аксайския район все още се уточнява.

Източници: interfax.ru, tass.ru, news.ru