Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Свят »
Русия »
Атака с дронове порази Ростов на Дон и региона
  Тема: Украйна

Атака с дронове порази Ростов на Дон и региона

13 Ноември, 2026 05:57 290 7

  • ростов на дон-
  • атака с дронове-
  • ростовска област-
  • юрий слюсарь-
  • войната в украйна

Пожари избухнаха в производствено помещение и склад, а отломки повредиха жилищна сграда и четири къщи. Няма потвърдени данни за загинали

Атака с дронове порази Ростов на Дон и региона - 1
Снимка: bbc.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ростов на Дон и части от Ростовска област бяха атакувани с безпилотни летателни апарати през нощта срещу 13 ноември. В града и в Аксайския район са избухнали пожари, а отломки са повредили жилищни сгради, производствено помещение и частни домове, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсарь.

В Советския район на Ростов на Дон е засегнато производствено помещение. По данни на Слюсарь там е възникнало возгорание на площ от 20 квадратни метра, без пострадали.

Още новини от Украйна

В Октябрския район са изпочупени прозорците на пететажна жилищна сграда. Жителите са евакуирани, като губернаторът заяви, че няма пострадали. В района са се запалили и три леки автомобила.

Най-големият пожар е регистриран в Аксайския район, където е горяло складово помещение на площ от 1500 квадратни метра. „В Аксайския район е възникнало возгорание в складово помещение на площ от 1500 кв. м. Работи се по овладяването му. Информацията за пострадали се уточнява“, написа Юрий Слюсарь.

Отломки от дронове са повредили и четири частни къщи в хутор Колузаево, в Азовския район. Засегнати са покриви, врати и прозорци, а в една от къщите е повредена газова тръба. Пожар не е възникнал и няма съобщения за ранени.

Опасността от нови атаки остава

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били унищожени 76 безпилотни апарата над руски региони и акваторията на Азовско море. Не е уточнено колко от тях са били насочени към Ростовска област.

Губернаторът предупреди, че опасността от нови атаки с дронове продължава, и призова жителите да напуснат откритите места, да останат в помещения и да не се приближават до прозорците. Аварийни екипи работят по последствията от падането на отломките и пожарите.

До последните официални съобщения няма потвърдени данни за загинали при атаката. Информацията за евентуални пострадали при пожара в склада в Аксайския район все още се уточнява.

Източници: interfax.ru, tass.ru, news.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания