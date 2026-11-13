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Радев в Дъблин: днес обсъждат изкуствения интелект и Украйна
  Тема: Известни личности

Радев в Дъблин: днес обсъждат изкуствения интелект и Украйна

13 Ноември, 2026 06:37 496 29

  • румен радев-
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  • украйна

Българският премиер ще участва в неформалното заседание на лидерите на ЕС, посветено на конкурентоспособността, сигурността и ролята на Европа в преговорите за Украйна

Радев в Дъблин: днес обсъждат изкуствения интелект и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румен Радев продължава посещението си в Дъблин с участие в неформалното заседание на лидерите на Европейския съюз. Основните теми днес са използването на изкуствения интелект за повишаване на европейската конкурентоспособност, рисковете за обществото и сигурността, както и последните развития във войната на Русия срещу Украйна.

По публикуваната индикативна програма посрещането на лидерите и кратките им изявления за медиите започват в 8:30 часа местно време. Работната сесия е насрочена за 9:45 часа, а работният обяд – за 13:00 часа. Срещата трябва да приключи с пресконференция около 16:15 часа местно време.

Изкуственият интелект е водещата тема

Лидерите ще обсъдят как Европа може да намали зависимостите си по веригата на изкуствения интелект, да развие собствен капацитет и да осигури инфраструктура, енергия и инвестиции за технологичния сектор. В разговора ще участва Артюр Менш, главен изпълнителен директор на „Мистрал Ей Ай“.

Втората част на дискусията е посветена на влиянието на изкуствения интелект върху основните права, защитата на децата, демократичните процеси, пазара на труда и киберсигурността. Сред поканените гости е и нобеловият лауреат Джефри Хинтън.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е поставил като цел разговорът да очертае общи стратегически насоки за конкурентоспособността и технологичния суверенитет на ЕС. В дневния ред е включено и обсъждане на международното управление на сигурността на най-напредналите системи с изкуствен интелект.

Украйна и европейската роля в преговорите

Лидерите ще обменят мнения и за войната в Украйна, включително за мирните преговори в Абу Даби и ролята на Европа при определянето на бъдещата архитектура за сигурност на континента.

В Дъблин Румен Радев вече заяви, че Европа трябва да има място на масата на преговорите за прекратяване на войната. „Разполагаме с най-силния инструмент за регулиране на конфликта между Украйна и Русия и това е дипломацията“, каза българският премиер.

По време на първия ден от визитата Радев постави и въпроса за положението на българите в Северна Македония. Той заяви, че „няма промяна в отношението на властите“ в Скопие и че проблемите се задълбочават. По думите му темата ще бъде обсъдена с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе.

Източници: bntnews.bg, eurocom.bg, twinsnews.bg


Ирландия
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