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Срещата в Кремъл не промени нищо: Путин остава непреклонен за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Срещата в Кремъл не промени нищо: Путин остава непреклонен за войната в Украйна

13 Ноември, 2026 07:12 1 908 138

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Разговорите в Кремъл не доведоха до пробив по ключовите въпроси за войната в Украйна. Европейски представители се очаква да се включат в следващия кръг от преговори

Срещата в Кремъл не промени нищо: Путин остава непреклонен за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Срещата на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Виткоф и Джаред Кушнер с Владимир Путин в Кремъл не е довела до промяна в позициите на Русия и Украйна по ключовите въпроси на войната. Разговорът е продължил над два часа, а след него американските представители са отпътували за Дъблин, където са се срещнали с украинския президент Володимир Зеленски.

Bloomberg съобщава, че човек, близък до Кремъл, е определил срещата като визита на учтивост. Според информацията нито Москва, нито Киев са променили позициите си по спорните теми.

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Москва отхвърля чужди войски в Украйна

По време на разговорите Путин е заявил, че Русия няма да приеме присъствието на чужди войски в Украйна. Той е поискал от Виткоф и Кушнер да предадат благодарността му на Доналд Тръмп за организирането на преговорите между Москва и Киев.

В срещата са участвали помощникът на руския президент Юрий Ушаков, Кирил Дмитриев и Владимир Медински, който ръководеше руската делегация в преговорите с Украйна в Абу Даби.

Териториалният въпрос остава сред основните препятствия. Путин е заявил, че Русия признава само държавната граница като линия на разграничение и е отхвърлил украинската идея за създаване на „сиви зони“, тъй като около тях бързо щели да възникнат нови спорове.

„Европейците ще се присъединят към следващия кръг от преговорите за Украйна“, е заявил Виткоф пред журналисти при отпътуването си от Москва. Юрий Ушаков от своя страна е съобщил, че Русия е готова незабавно да започне работа с европейските държави по нова дългосрочна архитектура за сигурност.

Очаква се нов кръг и обмен на пленници

След срещата в Кремъл Виткоф и Кушнер са разговаряли със Зеленски в Дъблин. Американските представители са информирали украинския президент за разговорите с Путин, а участието на Европа в следващия етап е останало сред основните теми.

Един от малкото въпроси, по които се обсъждат възможни конкретни договорености, е обменът на пленници. Зеленски е заявил, че той може да обхване до 1200 украински военнослужещи и цивилни, намиращи се в руски плен. Следващ кръг от преговори се очаква през следващата седмица.

Украинският президент настоява европейските държави да определят свой представител още през ноември и да участват в разговорите на равни начала. По думите му Европа не трябва да остава извън процеса, който засяга сигурността на целия континент.

Киев съобщи за нови проблеми със Starshield

Паралелно с дипломатическите контакти Зеленски съобщи за сериозни прекъсвания в работата на сателитната система Starshield, използвана от украинските военни по фронтовата линия и във временно окупираните територии.

„Опитваме се да получим подробности от американската страна, но засега знаем много малко“, е заявил Зеленски в Дъблин. По думите му ограниченията затрудняват използването на системата за противодействие на руски реактивни безпилотни апарати.

Украйна вече е съобщавала за подобни ограничения през октомври. Тогава Доналд Тръмп отрече да е нареждал ограничаване на работата на Starlink, а Илон Мъск обвини Киев, че нарушава условията за използване на системата заради прилагането ѝ при удари по руски цели.

Войната продължава по цялата фронтова линия, докато Москва засилва ударите по украинската енергийна инфраструктура, логистиката и предприятията. Според Bloomberg Тръмп и Путин планират да обсъдят уреждането на конфликта и на двустранна среща през следващата седмица на срещата на върха на АТИС в Шънджън.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com, axios.com


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