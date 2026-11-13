Взривяването на автомобила на руски военен в Санкт Петербург е целенасочено убийство

Руски военнослужещ е загинал при взрив на автомобила си в Пушкинския район на Санкт Петербург, съобщи руският Следствен комитет. Експлозията е станала на 12 ноември, а по случая е образувано наказателно производство за убийство.

„Разследващите органи са образували наказателно дело за убийството на военнослужещ“, се посочва в изявление на комитета.

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Жертвата не е официално идентифицирана, а руските власти не са обявили и званието ѝ. Според изданието „Фонтанка“ загиналият е полковник. Твърдението не е потвърдено от официален източник.

Разследващите проверяват версия за взрив под автомобила

На мястото са работили следователи, криминалисти и оперативни служители. Видеозаписи показват тъмносин спортен автомобил, повреден от взрива, както и разпръснати отломки по пътя. По данни на „Фонтанка“ взривното устройство е било прикрепено към долната част на колата и е задействано дистанционно, когато военнослужещият е потеглял от двор. Ройтерс не е успяла независимо да потвърди тази информация.

„Фонтанка“ съобщава още, че предполагаемият извършител е 31-годишен мъж, който е напуснал Русия след нападението. Изданието твърди, че той е наблюдавал автомобила най-малко месец. Тези данни, както и информацията, че взривното устройство е било пренесено от балтийските държави с балон, не са потвърдени от руските власти и не могат да бъдат проверени независимо.

Поредно нападение срещу руски военнослужещ

Случаят е вторият взрив на автомобил в същия район за по-малко от три месеца. На 27 август при експлозия на автомобил загина друг руски военнослужещ, а съпругата му беше тежко ранена. По това разследване руските власти не са обявили официално нито името на жертвата, нито напредъка по издирването на заподозрян.

Русия е обвинила Украйна за редица предишни нападения срещу руски военни и лица, свързани с войната. Украински представители са поемали отговорност за някои атаки, но са отричали участие в други. По последния взрив в Санкт Петербург Киев не е направил незабавен коментар.

Източници: reuters.com, apnews.com