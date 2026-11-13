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Делхи измести Лахор и стана най-мръсният град в света – смогът погълна мегаполиса

Делхи измести Лахор и стана най-мръсният град в света – смогът погълна мегаполиса

13 Ноември, 2026 08:07 140 7

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Индексът на въздуха в индийската столица достигна опасни нива, а видимостта рязко намаля заради гъстия смог

Делхи измести Лахор и стана най-мръсният град в света – смогът погълна мегаполиса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делхи изпревари Лахор и стана най-замърсеният голям град в света, след като качеството на въздуха в индийската столица достигна опасни нива. Индексът на качеството на въздуха е бил 334 според швейцарската платформа IQAir, която следи концентрацията на токсични вещества.

Индийският Централен съвет за контрол на замърсяването отчете още по-висока стойност - 403, и определи състоянието като тежко. Разликата се обяснява с различните скали и методики, използвани от IQAir и индийските власти. За сравнение, индекс до 50 се счита за добър.

Гъст смог е обхванал града с население около 20 милиона души. Автомобили и мотоциклети са се движили при силно намалена видимост, а уличното осветление по основните пътища е било частично прикрито от мъглата и замърсяването.

Сезонен смог и натрупано замърсяване

В северните части на Индия и съседен Пакистан замърсяването обичайно се влошава през студените месеци. Студеният и тежък въздух задържа близо до земята емисиите от транспорта, строителния прах и дима от изгарянето на земеделски остатъци.

Анализ на Центъра за наука и околна среда показва, че проблемът в Делхи е започнал преди пиковите стойности около хиндуисткия празник Дивали. Средната концентрация на фини прахови частици PM2.5 през седмицата преди празника е достигнала 236 микрограма на кубичен метър - с 97 процента повече от отчетените 120 микрограма през 2025 г.

Според анализа за периода 1-8 ноември регионалното пренасяне на замърсяване е формирало 54,43 процента от PM2.5 в Делхи. Местните източници са допринесли с 33,06 процента, а изгарянето на растителни остатъци - с 14,29 процента. Сред местните фактори транспортът е посочен като водещ източник.

В сила са ограничения за Делхи и района

Комисията за управление на качеството на въздуха въведе третия етап от плана GRAP в Делхи и Националния столичен район на 6 ноември. Мерките включват ограничения за част от прахообразуващите строителни дейности, а училищата до пети клас трябва да провеждат занятията в хибриден формат.

„Краткосрочните извънредни мерки не могат да заменят системните решения“, заяви Аномита Ройчоудхури, изпълнителен директор „Изследвания и застъпничество“ в Центъра за наука и околна среда. По думите ѝ сезонните пикове от фойерверки и земеделски пожари задълбочават кризата, но високото базово замърсяване се поддържа от транспорта, индустрията, строителството и други източници през цялата година.

Източници: reuters.com, apnews.com, ndtv.com


Индия
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