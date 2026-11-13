Неочакван ход на Путин: европейците може да се включат в преговорите за мир

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Кремъл в опит да дадат нов тласък на преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Разговорът е продължил около два часа, след което двамата представители на президента Доналд Тръмп са отпътували за Дъблин и са разговаряли с украинския президент Володимир Зеленски повече от час.

Основният резултат от срещата е заявеното от Уиткоф намерение европейски представители да участват в следващия кръг от преговорите. „Европейците ще участват в следващата среща“, каза американският пратеник пред руска държавна телевизия. Зеленски заяви в Дъблин, че Европа трябва да бъде част от самите преговори и да има собствен глас, а не да присъства само в паралелни формати.

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Без пробив по териториите

Двудневните разговори в Абу Даби бяха първите преки преговори между руски и украински представители с посредничеството на САЩ от девет месеца. Страните съобщиха за известен напредък, но без пробив по основните въпроси, сред които териториалните спорове и бъдещите гаранции за сигурност. Русия контролира около една пета от територията на Украйна, а Киев отказва да предаде останалата част от Донбас.

Москва и Киев са постигнали договореност за мащабен обмен на военнопленници, но точният му размер все още не е обявен. Зеленски определи хуманитарния резултат като възможно най-големия обмен от началото на войната. Той посочи и подготовката на нови многостранни срещи като трети резултат от дипломатическите контакти.

Москва постави условия за европейска роля

Съветникът на Путин Юрий Ушаков определи разговорите като „съдържателни, конструктивни, откровени и полезни“. По думите му руският президент е припомнил предложенията на Москва от 2021 г., свързани с ограничаване на военното присъствие на НАТО в Централна и Източна Европа.

Путин е заявил, че присъствието на европейски войски в Украйна след евентуално прекратяване на огъня би било „абсолютно неприемливо“ за Русия. Според него Москва би възприела подобно разполагане като заплаха за сигурността си и като легитимна цел. Руският президент е настоял още бъдещо мирно споразумение да отчита четирите украински области, които Русия обяви за анексирани през 2022 г.

Дата за следващия кръг от преговорите не е обявена. След срещата си с Уиткоф и Къшнър Зеленски заяви, че дипломатическият процес ще продължи, а Европа трябва да участва равнопоставено в обсъжданията за прекратяване на войната и за бъдещата сигурност на континента.

Източници: reuters.com, apnews.com