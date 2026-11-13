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Руски удар по Одеса: двама загинали, петима са в болница
  Тема: Украйна

Руски удар по Одеса: двама загинали, петима са в болница

13 Ноември, 2026 09:03 301 10

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  • сергей лисак

При атаката е повредена частна жилищна сграда и са нанесени щети по автомобили. На място продължава работата по ликвидирането на последиците

Руски удар по Одеса: двама загинали, петима са в болница - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а петима са били хоспитализирани след руска атака по Одеса, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Ударът е нанесен сутринта, като при него е повредена частна жилищна сграда, а са нанесени щети и по автомобили.

Първоначално началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак съобщи за повреден частен дом и уточни, че информацията за останалите последици се изяснява.

„За съжаление, стана известно, че в резултат на вражеската атака в друг район на града е загинал един човек“, каза Лисак.

По-късно Олег Кипер уточни, че броят на загиналите е достигнал двама, а петима пострадали са били откарани в болница. Не са съобщени данни за самоличността на жертвите и за състоянието на хоспитализираните.

Службите работят на място

На местата на пораженията работят съответните служби и продължава ликвидирането на последиците от атаката. Размерът на материалните щети все още се уточнява.

Атаката е извършена ден след друг руски удар по Одеса, при който по данни на украинските власти загинаха трима души. Тогава мишена е бил инфраструктурен обект.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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