Военна демонстрация без предупреждение: Китай проведе мащабно учение около Тайван

Китай е провел необявено предварително мащабно военно учение в западната част на Тихия океан и около Тайван в началото на ноември. В операцията са участвали над 100 плавателни съда на китайските въоръжени сили и бреговата охрана, съобщи Ройтерс, позовавайки се на високопоставен тайвански представител по сигурността.

Ученията са включвали симулирани нападения срещу въоръжените сили на други държави и срещу градове, включително в Тайван. Според тайванския представител мащабът на разгръщането е бил по-голям от официално обявеното китайско учение „Мисия за справедливост 2025“, проведено през декември миналата година.

Тайвански представители определят необявената операция като кампания на „тихо сплашване“, насочена към оказване на натиск върху Тайван и други правителства преди международни срещи. В нея са били координирани действията на военноморските сили от Източното, Северното и Южното командване на китайската армия.

Военноморско присъствие източно от Филипините

Според тайванския представител операцията може да е била подготовка не само за блокада на Тайван, но и за по-мащабни действия в западната част на Тихия океан. Той заяви още, че китайската армия вероятно тества възможността да обедини регионалните си военноморски сили в единна оперативна групировка за действия на далечни разстояния.

Представителят твърди, че по време на ученията китайска подводница е изстреляла междуконтинентална балистична ракета от Жълто море към континенталната част на Китай. Твърдението не е потвърдено публично от китайското Министерство на отбраната, което не е отговорило на запитване на Ройтерс.

Тайванското Министерство на отбраната насочи агенцията към изявления на министъра Уелингтън Ку. Той заяви, че китайските учения в западната част на Тихия океан са насочени към ограничаване на достъпа и възпрепятстване на действията на противникови сили. В тях са участвали самолетоносач и други военноморски формирования.

Китай заяви, че участието на самолетоносача „Ляонин“ е част от „рутинни“ учения, които не са насочени срещу конкретна държава.

Около 70 плавателни съда остават в района

Мащабът на китайското военноморско разгръщане е намалял през тази седмица, но около 70 плавателни съда са продължили да действат в района на първата островна верига, съобщиха двама представители на тайванските служби за сигурност.

Генералният секретар на Съвета за национална сигурност на Тайван Джоузеф Ву заяви, че броят на корабите е намалял, но активността продължава. „Групировките на Северното, Източното и Южното командване, заедно с ударната група на самолетоносача „Ляонин“, продължават да действат във водите източно от Филипините“, написа той в социалната мрежа Екс.

Ву добави, че активността на китайските военновъздушни сили в близост до Тайван също остава висока.

Ученията се провеждат на фона на засиления през последните пет години военен натиск от страна на Китай, който разглежда демократично управлявания остров като своя територия. Пекин не се е отказал от възможността да използва сила за установяване на контрол над Тайван, докато Тайпе предупреждава за нарастващ риск от конфликт.

Следващата седмица Китай ще бъде домакин на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън. Очаква се на форума за трети път тази година да се срещнат президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският президент Си Дзинпин. Тайван също участва в АТИС.