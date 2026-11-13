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Критичен проблем за украинската армия: Starshield спря военни мисии
  Тема: Украйна

Критичен проблем за украинската армия: Starshield спря военни мисии

13 Ноември, 2026 10:01 933 45

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Киев поиска обяснения от Пентагона и SpaceX, а компанията на Илон Мъск отрече да има промени в системата

Критичен проблем за украинската армия: Starshield спря военни мисии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е поискала от Пентагона и SpaceX обяснение за нови ограничения в работата на сателитната система Starshield, които според Киев затрудняват прехвата на руски безпилотни летателни апарати. По данни, цитирани от Axios, украински представител твърди, че ограниченията са наблюдавани в продължение на три дни и са засегнали последователно 10%, 50% и 100% от военните мисии.

„В първия ден те бяха 10%, на втория – 50%, а днес заради тези ограничения се провалят 100% от мисиите“, е заявил представителят пред изданието. Украинските военни използват Starshield за управление на разузнавателни операции и за насочване на дронове, предназначени да прехващат руски безпилотни апарати.

Системата прекъсва при около 160 км/ч

Временно управляващият посолството на Украйна в САЩ Денис Сеник е заявил, че Starshield се изключва, когато дроновете развият скорост около 160 км/ч. „На този етап не сме получили никакви обяснения нито от SpaceX, нито от Пентагона“, е казал той.

На 12 ноември украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че отново са въведени системни ограничения на скоростта на Starshield до 161 км/ч. По думите му украинските военни са регистрирали сривове в продължение на няколко дни по цялата фронтова линия и в окупираните от Русия украински територии. Зеленски посочи, че това усложнява противодействието срещу руски реактивни дронове.

SpaceX отрича промяна

В отговор на запитване на Axios SpaceX е отхвърлила твърдението за нови ограничения. „Това не е вярно. Няма никакви промени“, е заявила компанията.

Случаят е вторият за кратък период, при който Украйна съобщава за проблеми с работата на Starshield – военната версия на сателитната мрежа Starlink, разработена от SpaceX. Starshield е предназначена за държавни и военни клиенти, докато Starlink се използва от Украйна като търговска услуга за комуникации и логистика на фронта.

Двупартийната група в Конгреса на САЩ за Украйна заяви, че е „изключително разтревожена“ от съобщенията за забавяне на Starshield. Групата поиска от администрацията на президента Доналд Тръмп и от SpaceX да предоставят пълен отчет за причините и последиците от ограниченията.

Публично обяснение за разминаването между твърденията на украинската страна и позицията на SpaceX не е дадено. Киев е отправил искане за разяснения към американската администрация и компанията, но срок за отговор не е обявен.

Източници: unian.net, axios.com


Украйна
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