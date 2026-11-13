Украйна предоставя на съюзниците си 5 милиона военни видеозаписа за обучение на изкуствен интелект

Украйна предоставя на отбранителни компании от съюзнически държави достъп до над пет милиона кадъра от войната, за да обучават системи с изкуствен интелект. Данните са събрани от дронове и други военни източници и се използват за разработване на автономни безпилотни системи.

Архивът е част от платформата Avengers Labs. В него има видео, аудио и текстови данни, натрупвани в продължение на почти пет години бойни действия. Около 30 украински отбранителни компании вече използват базата за разработване на оръжия и софтуер с изкуствен интелект, съобщава The New York Times.

Първото международно споразумение е с Великобритания. До 12 британски компании ще получат достъп до платформата, а Киев води разговори и с други държави. Данните се предоставят безплатно, но компаниите трябва да дадат на украинската армия лицензи за всеки софтуер, разработен с тяхна помощ.

Компаниите няма да свалят военните кадри

Достъпът е ограничен и се осъществява в защитена компютърна среда. Компаниите работят в т.нар. „пясъчник“, без да получават директен достъп до целия архив и без възможност да изтеглят суровите данни.

В платформата има обозначени кадри на танкове, артилерия, системи за противовъздушна отбрана, пехота и въздушни цели. Данните са заснети през деня и нощта, включително с термовизионни камери. Сред тях има изображения на танкове през зимата, камиони в тъмнина и моменти, в които са поразени дронове.

Целта е моделите да се научат да разпознават военни обекти в сложна среда. След проверка на точността им те могат да бъдат включени в системите за управление на въздушни, наземни или морски дронове.

От разпознаване на цели към автономни оръжия

Човешкото око може да не забележи човек сред тъмни стволове, сенки и сняг. Обучена система обаче може да маркира малкия силует и да го разпознае като потенциална цел. Точно такива ситуации се използват при обучението на военните алгоритми.

Повечето дронове с изкуствен интелект, които се използват в момента, все още изискват човек да потвърди целта преди нанасяне на удар. Според публикацията на The New York Times обаче и Русия, и Украйна вече са използвали ограничен брой напълно автономни дронове камикадзе.

Ръководител на компания, разработвала боен модел чрез платформата, твърди, че при обучението делът на фалшивите сигнали е бил под 5%. „Каквито и да са съмненията относно дроновете убийци с изкуствен интелект, това оръжие така или иначе ще се развива“, казва той.

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров, който е ръководил разработването на Avengers Labs, е създал инвестиционен фонд с цел напълно автономно оръжие с изкуствен интелект да достигне бойното поле през следващата година. Сред инвеститорите е Алекс Карп, ръководител на компанията Palantir.

Отварянето на платформата поставя и правни въпроси. Международното право все още не дава единен отговор как се прилагат Женевските конвенции към оръжия, които самостоятелно разпознават и избират цели. Киев обаче разглежда натрупания във войната масив от данни като ресурс за ускоряване на разработването на технологии за своята отбрана.

Източници: unian.net, qz.com