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Чужди компании в Русия финансират войната на Путин с милиарди рубли

Чужди компании в Русия финансират войната на Путин с милиарди рубли

13 Ноември, 2026 11:01 609 34

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Активи на AkzoNobel, Metro, AB InBev Efes и DKC са превели средства за дронове, транспорт и комуникационно оборудване за руската армия

Чужди компании в Русия финансират войната на Путин с милиарди рубли - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски подразделения на чуждестранни компании, поставени под временно управление, са превели милиарди рубли за нуждите на армията, съобщава „Блумбърг“. Средствата основно са насочени към фонда „Народен фронт. Всичко за победата!“, който купува дронове, транспортни средства, комуникационни системи и друго оборудване за руските войски.

Най-голямото публично посочено дарение е на производителя на бои AkzoNobel - около 2 милиарда рубли. По 1 милиард рубли са превели пивоварната компания AB InBev Efes, търговската верига Metro и производителят на електрооборудване DKC.

Даренията са направени след смяна на ръководството

По данни, цитирани от „Блумбърг“, преводите обикновено са извършвани след промяна в управлението на руските подразделения. През октомври „Ти Бел“ съобщи, че руските активи на полската Can-Pack, поставени под временно управление, са превели 1,5 милиарда рубли на фонда на два транша в началото на годината. Бившето руско подразделение на датската Rockwool е превело още 600 милиона рубли.

Сумите са малки на фона на общите разходи на руската държава за войната. Очаква се те да надхвърлят 17 трилиона рубли през годината. Според „Блумбърг“ обаче даренията дават възможност на новите ръководства на компаниите да демонстрират подкрепа за руските власти.

AkzoNobel твърди, че е загубила контрола

Нидерландската AkzoNobel заяви, че централната компания напълно е загубила контрола над руските си активи и научава за случващото се от медиите.

„Централната компания напълно е загубила контрола над руските активи и научава новините за тях от медиите“, заявиха от AkzoNobel.

AB InBev Efes и италианската DKC Europe Srl не са предоставили коментар по информацията за преводите.

Повече от 20 чужди компании са засегнати

През последните месеци руските власти засилиха предаването на активи на чуждестранни компании под временно управление. Сред засегнатите са търговската верига Auchan, производителят на храни Nestle, веригата за строителни материали „Лемана ПРО“, известна преди като Leroy Merlin, Metro Cash & Carry и производителят на тютюневи изделия Japan Tobacco International.

От януари 2025 г. в Русия са поставени под временно управление активи на повече от 20 чуждестранни компании, съобщи „Ройтерс“ в края на октомври. Почти всички дружества, загубили контрола над активите си, са европейски.

Така компаниите, които формално могат да запазват собствеността си, но вече не управляват руските си подразделения, се оказват изправени пред решения, вземани от назначени в Русия ръководства. Част от тези решения включват и финансиране на доставки за руската армия.

Източници: meduza.io, thebell.io


Русия
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