Германски производител на дронове стана мишена на кибератака

Германският производител на дронове Quantum Systems съобщи, че в края на октомври е станал обект на кибератака. Компанията, базирана край Мюнхен, посочи, че вътрешно разследване е установило активна атака, извършена от „враждебно настроени лица“.

„Заплахата беше овладяна благодарение на бързата реакция на нашите екипи по информационни технологии и сигурност, които работиха в тясно сътрудничество с компетентните органи и при пълна прозрачност“, заяви Quantum Systems.

Производителят уверява, че няма риск за крайните потребители и операторите при използването на безпилотните му системи. Инцидентът се разследва съвместно с държавни органи, както и с външни и вътрешни специалисти по киберсигурност.

Бундесверът е спрял използването на дронове

Според публикация на Financial Times германските въоръжени сили са изтеглили дронове на Quantum Systems като предпазна мярка. Информацията не е потвърдена официално от германското министерство на отбраната, което е отказало коментар по медийните съобщения.

Различието между позициите на компанията и съобщението за действията на Бундесвера се отнася до мерките след установяването на атаката. Quantum Systems твърди, че използването на безпилотните системи не създава риск, докато германските въоръжени сили според Financial Times са предприели превантивно спиране на част от операциите.

Дроновете се използват и в Украйна

Системи на Quantum Systems се използват и от украинските въоръжени сили в отбраната им срещу Русия. Компанията заявява, че производителите, които са в челните редици на подкрепата за Украйна, се превръщат в мишена на атаки, тъй като работата им е от критично значение за сигурността на клиентите.

„Инцидентът се разследва в сътрудничество с държавните органи, както и с външни и вътрешни специалисти по киберсигурност“, посочва компанията.

Quantum Systems допълва, че има планове за ограничаване на последиците от подобни заплахи и се стреми да поддържа високи стандарти за сигурност на данните и системите. Към момента не е съобщено кой стои зад атаката или какви конкретни данни и системи са били засегнати.

Източници: br.de, deutschlandfunk.de