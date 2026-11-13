„Русия се интересува от хората, не от териториите“: думите на Путин за Украйна предизвикаха остър отпор

Изявленията на Владимир Путин по време на срещата му със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер показват, че Москва продължава да обвързва евентуалното спиране на войната с предварително решаване на териториалния въпрос. Това е оценката на украинския политолог Олеся Яхно, публикувана от УНИАН.

Путин се срещна с американските представители в Москва на 12 ноември, след преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Сред обсъжданите теми са били териториите, европейската роля в бъдещия процес и възможната архитектура за сигурност на континента. След разговора Уиткоф и Кушнер отпътуваха за Дъблин, за да информират украинската и европейската страна за контактите си с руския президент.

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Спорът за линията на разграничение

Една от ключовите позиции на Путин е, че за Русия съществува само една линия на разграничение с Украйна - държавната граница. Това изключва предложението бойните действия да бъдат спрени по фактическата линия на фронта, където двете армии се намират в момента. Руското твърдение беше потвърдено и от руския вестник „Комерсант“, който цитира думите на Путин от срещата.

Яхно свързва тази позиция с отказа на Москва да приеме вариант, при който военните действия спират без предварително признаване на териториалните претенции на Русия. По думите ѝ при подобен сценарий биха останали „сиви зони“, чието управление и статут могат да бъдат тълкувани различно от двете страни.

„За Русия, по думите на Путин, са важни хората, а не териториите и техните ценности“, пише Яхно, но добавя, че изявлението трудно може да бъде отделено от разрушенията и жертвите в украинските градове.

Политологът подчертава разликата между юридическия и фактическия контрол. Според нея международно признатите граници не са променени от руската окупация, а украинските територии, включително тези под руски контрол, остават част от Украйна по международното право.

Европейските сили като „заплаха“

Другият спорен въпрос е ролята на Европа. Путин е заявил, че присъствието на европейски военен контингент в Украйна след евентуално спиране на бойните действия ще бъде възприемано от Москва като заплаха и като продължение на войната.

Тази позиция е част от по-широкия спор за това кой трябва да участва в преговорите и какви гаранции за сигурност да получи Украйна. Американските посредници заявиха, че европейските държави трябва да намерят начин да бъдат представени в бъдещия процес, докато Москва настоява за обсъждане на по-широка система за сигурност в Европа.

„Това са същите ултиматуми, само че в нова словесна опаковка“, обобщава Яхно. Тя твърди, че според руската позиция основната цел е да не бъде допусната дори дипломатическа перспектива за връщане на окупираните територии под контрола на Украйна.

До момента не е обявено споразумение за прекратяване на бойните действия. Териториалният въпрос, гаранциите за сигурност и участието на Европа остават сред основните нерешени теми в преговорите.

Източници: unian.net