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Украинските контраатаки объркват плановете на Кремъл и укрепват позициите на Киев пред съюзниците
  Тема: Украйна

Украинските контраатаки объркват плановете на Кремъл и укрепват позициите на Киев пред съюзниците

13 Ноември, 2026 12:30 131 8

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  • военна помощ-
  • преговори

Командващият Десантно-щурмовите войски заяви, че бойните резултати укрепват аргументите на Украйна за продължаване на военната помощ

Украинските контраатаки объркват плановете на Кремъл и укрепват позициите на Киев пред съюзниците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Успехите на украинските Сили за отбрана на фронта влияят не само върху военната ситуация, но и върху позициите на международните партньори и аргументите на Киев в преговорите. Това заяви командващият Десантно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Олег Апостол на среща с журналисти, съобщи Укрінформ.

По думите му контранастъпателните действия на украинската армия опровергават руските твърдения, че Украйна не е способна да продължи съпротивата. Апостол посочи като пример Добропилската операция, при която украинските военни са спрели настъпателни действия на значителни сили на руската морска пехота.

„Резултатите от операцията повлияха върху възприемането на ситуацията от представители на американското военно ръководство“, заяви Олег Апостол.

Според командващия активните действия на фронта показват на международните партньори, че Украйна има възможност да продължи борбата. Това създава допълнителни аргументи за запазване и разширяване на военната помощ. Обратната динамика, по думите му, може да засили външния натиск върху Киев за преговори.

Настъпление само при реална възможност за успех

Апостол заяви, че украинските войски трябва да планират настъпателните операции според реалните възможности за постигане на резултат, а не единствено според тежестта на обстановката в отделни участъци. Там, където руските сили са съсредоточили значителни ресурси, приоритет може да бъде стабилизирането на отбраната.

„Настъпва се там, където има възможност и може да се постигне успех“, каза командващият.

Той предупреди, че атака срещу добре подготвена и числено превъзхождаща групировка може да не доведе до необходимия резултат. Затова, според него, е важно да се разграничават задачите на настъплението от тези на стабилизирането на фронта.

При настъпателните действия целта е конкретен военен резултат. При стабилизирането задачата е да се сдържа противникът и да се изтощят възможностите му за продължаване на атаките.

Териториалният напредък не е единственият критерий

„Ефективността на операциите се определя не само от придвижването по територия, а и от влиянието им върху общата ситуация на фронта“, заяви Апостол.

В този контекст Укрінформ съобщи, че през 2026 г. действията на Десантно-щурмовите войски са допринесли за освобождаването на повече от 800 кв. км в Александровското направление. Данните бяха обявени на 8 ноември от президента Володимир Зеленски.

Изказването на Апостол идва на фона на оценката му, че темповете на руското настъпление са се забавили значително в сравнение с предишни периоди от войната. Според него руската армия продължава да разчита на численото си превъзходство, но понесените загуби ограничават способността ѝ да поддържа същата интензивност на бойните действия.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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