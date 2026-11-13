МААЕ алармира за Иран: ядрен обект в Исфахан остава скрит от международните инспектори

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) призова Иран да предприеме мерки, за да допусне инспектори до ядрените си съоръжения и да предостави информация за запасите си от обогатен уран. В поверителен доклад до държавите членки агенцията заявява, че е „все по-силно обезпокоена“ от съоръжение в Исфахан, което Техеран е обявил през 2025 г., но до което инспекторите все още не са получили достъп.

Става дума за завода за обогатяване на уран в Исфахан, известен като IFEP. Иран е уведомил МААЕ за него на 12 юни 2025 г., а проверка е била планирана за следващия ден. Тя обаче не се е състояла заради започналите на 13 юни бомбардировки.

„Агенцията не знае точното местоположение на IFEP, какъв е статутът му в рамките на системата за гаранции, нито дали в него има ядрени материали“, се казва в доклада.

Достъпът до обектите остава ограничен

Иран не е допуснал инспектори на МААЕ да се върнат и в ядрените обекти, поразени при ударите на Израел и САЩ по време на 12-дневната военна кампания през юни 2025 г. При атаките са били унищожени или тежко повредени други съоръжения за обогатяване на уран, които са част от ядрената програма на страната.

Според доклада МААЕ настоява Иран да предостави проектната документация за IFEP, да информира агенцията за състоянието на съоръженията си за обогатяване и да даде достъп до бомбардираните обекти. От Техеран се очаква и информация за наличните количества обогатен уран, включително за материала, обогатен до ниво, близко до необходимото за производство на ядрено оръжие.

МААЕ предупреждава за риск от разпространение

Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси заяви през март, че МААЕ смята, че значително количество от най-силно обогатения уран на Иран се намира в тунелния комплекс в Исфахан. Без достъп до съоръженията и необходимата информация агенцията не може да провери местонахождението и състоянието на ядрения материал.

„Липсата на информация от страна на агенцията за този ядрен материал, както и на достъп до съоръженията, необходим за проверката му, представлява сериозен риск от разпространение на ядрени оръжия и трябва да бъде отстранена с най-голяма неотложност“, се посочва в поверителния документ.

Източници: jpost.com