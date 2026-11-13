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Шокиращи искания на Кремъл: целият Донбас за Путин и Финландия вън от НАТО
  Тема: Украйна

Шокиращи искания на Кремъл: целият Донбас за Путин и Финландия вън от НАТО

13 Ноември, 2026 12:38 3 329 153

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Предложението включва извънблоков статут за Украйна, демилитаризация на пристанища и промени в сигурността на Балтика. Не е известно дали Владимир Путин е одобрил именно този план

Шокиращи искания на Кремъл: целият Донбас за Путин и Финландия вън от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия иска да запази завзетите украински територии и да получи целия Донбас, включително частите от Донецка и Луганска област, които са под контрола на Киев. Това е един от вариантите, обсъждани в неофициални преговорни среди за прекратяване на войната, съобщава германският вестник Bild.

Според описанието на предложението Украйна трябва да приеме извънблоков статут и да се откаже от членство в НАТО. В същото време възможността страната да се присъедини към Европейския съюз не се изключва.

Ограничения за украинските пристанища

Руският план предвижда пристанищата в Одеса и Николаев да бъдат демилитаризирани, така че да не могат да се използват като военноморски бази. В него са включени и договорености за свободно корабоплаване в Черно и Балтийско море.

Предложенията засягат и бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Москва иска НАТО да не разполага военни бази в Естония, Латвия и Литва, както и Финландия да напусне Алианса. Според публикацията тези условия са били представени на европейски представители по време на преговори в Абу Даби.

Предложения и за Молдова

Планът включва и промени в държавното устройство на Молдова. Русия предлага страната да бъде преобразувана във федерална република, която да включва Молдова, автономния регион Гагаузия и непризнатото Приднестровие.

При евентуално присъединяване на Молдова към Европейския съюз Приднестровието и Гагаузия трябва да получат възможност да проведат референдуми за независимост. В замяна руската страна предлага да изтегли ядрените оръжия от Беларус, да се откаже от разполагането там на ракети със среден обсег и да изведе войските си от Приднестровието.

Не е потвърдено одобрението на Путин

Bild подчертава, че става дума само за един от няколко варианта, които се обсъждат в рамките на преговорите. „Паралелно действат няколко групи посредници, включително свързани с военните. Те се конкурират помежду си, а дали Владимир Путин е подкрепил именно този план, засега не е известно“, пише изданието.

На този фон Джаред Кушнер е заявил, че нов кръг от преговори може да се състои още през следващата седмица. Стив Уиткоф е изразил желание европейски държави да се присъединят към разговорите.

Руският президент Владимир Путин междувременно е заявил, че Москва няма да приеме присъствието на чужди войски на украинска територия като част от гаранциите за сигурност. По думите му изпращането на европейски сили би довело до възобновяване на войната. Путин е отхвърлил и идеята за създаване на специална зона в Донбас, като е посочил, че това може да стане причина за нов конфликт.

Източници: unian.net


Украйна
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