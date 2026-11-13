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„Алтернатива за Германия“ увеличава преднината си пред Мерц – вече води с 6 пункта

„Алтернатива за Германия“ увеличава преднината си пред Мерц – вече води с 6 пункта

13 Ноември, 2026 13:17 525 20

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АзГ получава 28% в новото проучване на ZDF, докато блокът ХДС/ХСС се понижава до 22%. Управляващата коалиция остава без парламентарно мнозинство

„Алтернатива за Германия“ увеличава преднината си пред Мерц – вече води с 6 пункта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Алтернатива за Германия“ увеличава преднината си пред консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц, показва новото издание на ZDF-Politbarometer. Ако изборите за Бундестаг бяха днес, крайнодясната партия би получила 28% от гласовете, а блокът ХДС/ХСС – 22%. Така разликата между двете политически сили достига 6 процентни пункта.

Резултатът за АзГ е с 2 процентни пункта по-висок спрямо предходното проучване. В същото време подкрепата за Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз намалява с 1 пункт.

„Ако следващата неделя действително имаше избори за Бундестаг, дистанцията между АзГ и Съюза отново щеше да се увеличи“, се посочва в представянето на ZDF.

Зелените изпреварват социалдемократите

Германската социалдемократическа партия, която е коалиционен партньор на ХДС/ХСС във федералното правителство, получава 13% подкрепа. Това е спад с 1 процентен пункт спрямо предходната анкета.

Зелените се изкачват на трето място с 15%, след като увеличават резултата си с 2 процентни пункта. „Левите“ са с 10% – с 1 пункт по-малко от предходното измерване. Свободната демократическа партия получава 3%, а всички останали партии събират общо 9%, без сред тях да има формация, която достига поне 3%.

Коалицията остава без мнозинство

Събраната подкрепа за ХДС/ХСС и ГСДП не би била достатъчна за парламентарно мнозинство. Това означава, че при подобен резултат управляващите партии не биха могли да разчитат самостоятелно на достатъчно места в Бундестага.

Допитването е проведено от Forschungsgruppe Wahlen за ZDF-Politbarometer сред 1297 случайно избрани граждани с право на глас. Интервютата са направени по телефона и онлайн между 10 и 12 ноември. Следващото издание на проучването е насрочено за 27 ноември.

Източници: bta.bg, presseportal.zdf.de


Германия
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