Смъртоносна атака в руския тил: четирима загинали след удар по промишлен обект

Най-малко четирима души са загинали при удар по промишлен обект в Самарска област, съобщи губернаторът на региона Вячеслав Федорищев. Той не уточни кой е поразеният обект и какво оръжие е използвано.
Почти едновременно губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи за четирима загинали и двама ранени при атака с дронове по промишлен обект в южната индустриална зона на Волгоград.
По данни на Бочаров при удара са избухнали локални пожари. Агенция Ройтерс определи атаката във Волгоград като най-смъртоносната за града до момента.
Пожар в района на нефтопреработвателния завод
Руската медия „Астра“ съобщи, че през нощта удар с дрон е предизвикал пожар в нефтопреработвателния завод във Волгоград. Местни жители са заявили, че са чули множество взривове и са видели противопожарни екипи в района.
Снимки, изпратени от жители до „Астра“, показват няколко отделни огнища в района на рафинерията. Анализатор на разузнавателна информация от открити източници, цитиран от медията, е потвърдил, че на кадрите се вижда пожар в завода. Официално потвърждение, че именно рафинерията е била поразена, обаче няма.
Рафинерията е собственост на „Лукойл“ и е сред големите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Съоръжението функционира от 1957 г. и има капацитет за преработка на около 14,8 милиона тона нефт годишно. В него се произвеждат бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, нефтококс, битум и базови масла.
Предишни атаки по промишлени обекти
Това не е първият удар по промишлени съоръжения във Волгоградска област. На 2 октомври бяха съобщени пожари в района на нефтопреработвателния завод и в намиращия се в съседство химически завод „Каустик“.
По-късно украинският президент Володимир Зеленски потвърди удари по петролни обекти в Самарска и Волгоградска област. Засега руските власти не са назовали официално всички поразени съоръжения и не са представили подробности за нанесените материални щети.
Източници: ukrinform.net
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