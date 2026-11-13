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Смъртоносна атака в руския тил: четирима загинали след удар по промишлен обект
  Тема: Украйна

Смъртоносна атака в руския тил: четирима загинали след удар по промишлен обект

13 Ноември, 2026 13:52 352 18

  • украйна-
  • волгоград-
  • самарска област-
  • дронове-
  • нефтопреработвателен завод

Съобщава се и за двама ранени при атака с дронове във Волгоград. Точният поразен обект все още не е официално назован

Смъртоносна атака в руския тил: четирима загинали след удар по промишлен обект - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко четирима души са загинали при удар по промишлен обект в Самарска област, съобщи губернаторът на региона Вячеслав Федорищев. Той не уточни кой е поразеният обект и какво оръжие е използвано.

Почти едновременно губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи за четирима загинали и двама ранени при атака с дронове по промишлен обект в южната индустриална зона на Волгоград.

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„Четирима души са били убити и двама са били ранени“, съобщи Андрей Бочаров.

По данни на Бочаров при удара са избухнали локални пожари. Агенция Ройтерс определи атаката във Волгоград като най-смъртоносната за града до момента.

Пожар в района на нефтопреработвателния завод

Руската медия „Астра“ съобщи, че през нощта удар с дрон е предизвикал пожар в нефтопреработвателния завод във Волгоград. Местни жители са заявили, че са чули множество взривове и са видели противопожарни екипи в района.

Снимки, изпратени от жители до „Астра“, показват няколко отделни огнища в района на рафинерията. Анализатор на разузнавателна информация от открити източници, цитиран от медията, е потвърдил, че на кадрите се вижда пожар в завода. Официално потвърждение, че именно рафинерията е била поразена, обаче няма.

Рафинерията е собственост на „Лукойл“ и е сред големите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Съоръжението функционира от 1957 г. и има капацитет за преработка на около 14,8 милиона тона нефт годишно. В него се произвеждат бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, нефтококс, битум и базови масла.

Предишни атаки по промишлени обекти

Това не е първият удар по промишлени съоръжения във Волгоградска област. На 2 октомври бяха съобщени пожари в района на нефтопреработвателния завод и в намиращия се в съседство химически завод „Каустик“.

По-късно украинският президент Володимир Зеленски потвърди удари по петролни обекти в Самарска и Волгоградска област. Засега руските власти не са назовали официално всички поразени съоръжения и не са представили подробности за нанесените материални щети.

Източници: ukrinform.net


Русия
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