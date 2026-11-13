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Калас: Къшнър най-сетне призна, че Европа трябва да участва в мирните преговори
  Тема: Украйна

Калас: Къшнър най-сетне призна, че Европа трябва да участва в мирните преговори

13 Ноември, 2026 14:22 140 20

  • кая калас-
  • джаред кушнер-
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  • украйна-
  • европейски съюз

Върховният представител на ЕС заяви, че европейските държави трябва не само да присъстват, но и да влияят върху резултата от разговорите

Калас: Къшнър най-сетне призна, че Европа трябва да участва в мирните преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа трябва да участва в мирните преговори между Русия и Украйна и да влияе върху резултата от тях, заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Тя говори преди началото на неформалното заседание на Европейския съвет в Дъблин.

„Видяхме как Джаред Кушнер най-накрая призна това, за което говоря от година и половина: за всяко споразумение между Русия и Украйна, както и за неговото изпълнение, са необходими и европейците. Именно затова европейците трябва да бъдат на масата на преговорите“, каза Калас.

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Първо прекратяване на огъня

По думите ѝ европейското участие не трябва да се ограничава до присъствие в залата за преговори. Европа трябва да има възможност да влияе върху решенията, които ще определят условията на евентуалното мирно споразумение.

„Най-важното е да спазваме договореното: първо прекратяване на огъня, а след това всякакви преговори за мирно споразумение“, подчерта Калас.

Тя заяви, че Русия последователно поставя максималистични изисквания и че Европа също трябва да отстоява максималните си позиции, когато започнат разговорите. Калас не уточни в изказването си конкретния списък с европейски условия.

Предупреждение за „руски капан“

Върховният представител на ЕС предупреди и срещу разговорите за бъдещата архитектура на европейската сигурност. Според нея подобен подход може да отклони вниманието от основния факт, че прекратяване на огъня все още няма, докато европейските държави започват да се вслушват в руските претенции.

„Имаме един агресор и една жертва. Агресорът няма никакви основателни опасения за сигурността, защото никой никога не го е нападал. Той нападаше други. Не губете фокуса“, заяви Калас.

Ролята на Европа в евентуалните преговори за край на войната в Украйна е сред темите на обсъждане от лидерите на държавите членки на ЕС в Дъблин. От изявлението на Калас става ясно, че европейската позиция е разговорите за мир да бъдат предшествани от прекратяване на огъня, а европейските държави да участват не само формално, но и с влияние върху крайния резултат.

Източници: ukrinform.ua


Ирландия
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